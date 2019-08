Sam Claflin e Laura Haddock | è divorzio

Fonte : blogo

(Di martedì 20 agosto 2019) 33enne attore inglese diventato celebre grazie al ruolo di Finnick Odair in Hunger Games: La ragazza di fuoco, Samè tornato single. Dopo sei anni è infatti finito il matrimonio con, sua compagna dal 2011 nonché madre di Pip, nato il 10 dicembre 2015, e di una bimba nata nel gennaio del 2018. Io eabbiamo deciso di separarci legalmente. Andiamo avanti con amore, amicizia e profondo rispetto reciproco, mentre continueremo a portare avanti la nostra famiglia. Non rilasceremo ulteriori commenti. Vi ringraziamo in anticipo per il vostro sostegno. Chiediamo il rispetto della nostra privacy in questo momento.Sam, è20 agosto 2019 13:49.

killerxqueenx : RT @waIIflowery: Altro che Liam e Miley, IO SONO SCONVOLTA DALLA SEPARAZIONE TRA SAM CLAFLIN E LAURA - Ste_594 : Dopo aver scoperto che pure Sam Claflin si è separato è ufficiale che la mia unica speranza sono Blake e Ryan. - _warningsign_ : Sam Claflin Vorrei solo capire perché i personaggi che interpreta alla fine muoiono sempre -