La fuga del bandito M49 | cronaca di una morte annunciata

La Lupa porta la magia del cinema al Castello di Donnafugata : La Lupa porta la magia del cinema al Castello di Donnafugata.. La Lupoa scritta dal regista Lorenzo Muscoso

Reggio Emilia - omicidio della barista cinese : si costituisce l’assassino. Era in fuga da 10 giorni : Si è costituito l’uomo accusato di aver ucciso Hui ‘Stefanià Zhou, la barista cinese di 25 anni assassinata a coltellate lo scorso 8 agosto a Reggio Emilia. Il presunto killer, identificato dalla Polizia in Hicham Boukssid, 34 anni, si è presentato in una caserma dei Carabinieri della città Emiliana dopo oltre 10 giorni di latitanza. Il presunto assassino, un senza fissa dimora di origine marocchina, era stato individuato il giorno ...

Meridionali in fuga dalla sanità del Sud : Gli italiani per curarsi fuori Regione spostano 4,6 miliardi di euro all’anno. Il flusso di denaro segue la direzione da

Nuovissimo render del Huawei Mate 30 Pro : fugato ogni dubbio : Un nuovo render del Huawei Mate 30 Pro sembra profilarsi (come riportato da 'slashleaks.com'), facendo evincere qualche contraddizione rispetto al precedente, da cui pare differire per la collocazione dei sensori fotografici e del flash LED dentro l'oblò rotondo che dovrebbe caratterizzarlo, oltre che per la disposizione degli elementi all'interno del notch. Si tratta di dettagli del tutto irrilevanti, che i produttori di cover possono ...

Travolge e uccide ciclista - poi si dà alla fuga dopo aver rimosso i rottami della bici dall’auto : I carabinieri di Cervia sono al lavoro per rintracciare il pirata della strada che questa notte ha travolto un ciclista e poi si è dato alla fuga senza prestare soccorso. La vittima è deceduta in mattinata, poco dopo essere stata notata da un passante. Si cerca una utilitaria e sono al vaglio le riprese delle telecamere fisse.Continua a leggere

Canada - fine della caccia all’uomo : morti in un fiume i due teenager in fuga dopo 3 omicidi : dopo tre settimane di ricerche la polizia canadese ritiene di aver trovato Kam McLeod e Bryer Schmegelsky, 19 e 18 anni, due ragazzi in fuga da oltre tre settimane per aver ucciso due turisti e un professore nella British Columbia. La caccia all’uomo si è conclusa con il ritrovamento dei corpi lungo le rive del fiume Nelson. Gli agenti alcuni giorni fa avevano trovato un barchino di alluminio danneggiato, probabilmente dalle rapide del ...

Napoli - banda del buco in fuga : il clan vuole il pizzo sui colpi : Hanno lasciato Napoli, hanno capito che tirava una brutta aria. E sono scappati all?estero (probabilmente in Francia), in attesa di tempi migliori. Sanno di essere finitial centro di una doppia...

Dazi Usa-Cina : le produzioni di GoPro - Dell e Samsung in fuga verso Vietnam e Messico : La spirale dei Dazi sta ridisegnando a passo accelerato catene di produzione e di forniture globali per un crescente numero di imprese, statunitensi e non

La sequenza della fuga della ragazza segregata e stuprata dall'ex fidanzato in queste immagini : Una fuga disperata dalla violenza del suo aguzzino, lanciandosi da un’auto in corsa: queste immagini mostrano come una 28enne segregata, picchiata e stuprata dal suo ex per tre giorni sia riuscita a scampare alla violenza dell’uomo, un 30enne di origini albanesi con precedenti. Accade a Foligno.La vittima, dunque, è riuscita a salvarsi lanciandosi dalla vettura in corsa. Una volta in fuga, la giovane donna è stata ...

Taranto - pirata della strada investe pedone e nella fuga travolge moto : un morto e 2 feriti : L'incidente è avvenuto a marina di Pulsano, nel Tarantino. Il giovane alla guida dell'auto è stato denunciato per omicidio stradale. Il pedone investito e il passeggero della moto sono ricoverati in prognosi riservata all'ospedale "Santissima Annunziata" di Taranto.Continua a leggere

Londra - esplode condominio per una fuga di gas : 4 feriti. Le foto choc della casa sventrata : I fatti questa mattina intorno alle 7.30 (ora locale) nella zona di Earlsfield. Almeno quattro persone sono state portate in ospedale.Continua a leggere

California - sparatoria a festival del cibo : almeno 4 morti e 15 feriti. Ucciso anche il killer. Il video della gente in fuga : sparatoria iin California: quattro morti e 15 feriti a un festival. È il bilancio preliminare della sparatoria al Gilroy Garlic festival. Lo afferma la polizia di Gilroy, spiegando che il...

Medea incanta il pubblico del Castello di Donnafugata a Ragusa : Debutto con successo per la compagnia Godot al Castello di Donnalufata. Lunghi applausi e ovazioni per una prima assoluta dalle forti emozioni

Carabiniere ucciso - il video della fuga di due giovani : Carabiniere ucciso, il video della fuga di due giovani In un filmato registrato da una telecamera di videosorveglianza piazzata a Trastevere si vedono due persone che corrono con uno zaino in mano. Sarebbero le immagini che hanno incastrato i due turisti americani fermati Parole chiave: ...