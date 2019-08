Incidente sul lavoro | morto Marco Iselli colonna portante degli Amici di Vianino

Mykonos - 21enne napoletano muore dopo un’Incidente sulla moto d’acqua : attesa autopsia per capire la causa del decesso : Un giro in moto d’acqua finito in tragedia per un 21enne italiano in vacanza a Mykonos. Antonio Borrelli, di Napoli, è morto sabato 17 agosto, cadendo in mare mentre si trovava con un’amica su una moto d’acqua nei pressi della spiaggia Superparadise, una delle più frequentate dell’isola greca. dopo che è caduto in mare sono stati chiamati i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare. Lo riferisce la Cnn Grecia e lo confermano i ...

Incidente a Caserta : muore per malore sull’A1 - ferito il passeggero : Incidente sulla A1 Milano–Napoli, tra Caserta Nord e Santa Maria Capua Vetere in direzione Roma, poco dopo le 12: ha coinvolto un’auto all’altezza del chilometro 729.5. Una persona è deceduta a seguito di un malore e un’altra è rimasta ferita. Sul posto i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale, oltre al personale della Direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. L'articolo ...

Traffico - Incidente sulla Roma-Fiumicino : rallentamenti : Chiuse entrambe carreggiate per qualche decina di minuti per consentire l'intervento dell'eliambulanza

Incidente sulla Roma-Fiumicino - autostrada chiusa in entrambe le direzioni : interviene l'eliambulanza : L'autostrada A91 «Roma-Fiumicino» è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni in prossimità dell'uscita per l'aeroporto (km 18), a causa di un Incidente...

TRAFFICO AUTOSTRADE 18 AGOSTO/ Code e rallentamenti : Incidente mortale sulla A1 : TRAFFICO AUTOSTRADE oggi, bollettino viabilità in tempo reale. incidente A1, un morto: lunghe Code al bivio per la A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia.

Incidente sull’autostrada A1 a Reggio Emilia : morto motociclista. Traffico per i curiosi : Incidente stradale sull'autostrada A1 a Reggio Emilia in prossimità dello svincolo con l'A22: un motociclista è morto sull'autostrada del Sole. Altre due persone sono rimaste ferite. Traffico e code per curiosi in direzione Bologna. La viabilità in tempo reale e le ultime notizie sulle piattaforme di Autostrade per l'Italia.Continua a leggere

Traffico Autostrade Weekend 17-18 Agosto/ Incidente sull'A2 : veicoli rimossi : Traffico Autostrade Weekend 17-18 Agosto, il bollettino sulla viabilità con gli aggiornamenti in tempo reale. Code sull'A14, Incidente a catena a Bari.

Traffico autostrade weekend 17-18 Agosto/ Bollettino : code sull'A14 - Incidente a Bari : Traffico autostrade weekend 17-18 Agosto, il Bollettino sulla viabilità con gli aggiornamenti in tempo reale. code sull'A14, incidente a catena a Bari.

Drammatico Incidente sull’autostrada A14 vicino Cesena : due morti e tre feriti : Tragico schianto nella notte sull'autostrada A14 Bologna-Taranto: nel Drammatico incidente avvenuto nel tratto tra Valle del Rubicone e Cesena hanno perso la vita due persone, mentre altre tre sono rimaste ferite e due di queste sono in gravi condizioni. Nello schianto, inoltre, sarebbe deceduto anche un piccolo cagnolino.

Milano - morto in un Incidente il pm Marcello Musso : era stato titolare dell’inchiesta sulle aggressioni con l’acido : Addio a Marcello Musso. Il magistrato della procura di Milano è morto oggi, venerdì 16 agosto: è stato travolto a un’auto, in provincia di Asti dove si trovava in vacanza. Il pm, 67 anni, era in sella a una bici ed è stato investito sulla strada tra Agliano e Costigliole. Inutili i soccorsi del 118 e dell’elisoccorso: il magistrato é morto per le gravissime lesioni riportate nell’incidente. È stato lo stesso investitore, risultato poi negativo ...

Incidente Pozzovivo – Il ciclista operato a Lugano : i dettagli e gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni : Domenico Pozzovivo è stato operato nella giornata di ieri a Lugano: l’intervento, eseguito dal dottor Christian Candrian è andato a buon fine Dopo le prime cure prestate in Italia, Domenico Pozzovivo è stato trasferito di recente a Lugano per continuare a ricevere l’adeguata assistenza medica della quale necessita dopo il brutto Incidente dei giorni scorsi. Il ciclista della Bahrain Merida è stato operato nella giornata di ieri ...

Grave Incidente alla vigilia di Ferragosto sulla Modica Pozzallo : incidente stradale nella notte della vigilia di Ferragosto sulla SS 194, la Modica Pozzallo. Giovane trasferito a Catania

Incidente sul monte Bianco : morto il secondo Vigile del Fuoco : E’ morto dopo un mese di agonia Bruno Canepa, Vigile del Fuoco di Genova rimasto coinvolto in un Incidente sul monte Bianco lo scorso 12 luglio. Durante l’escursione era morto sul colpo il collega Giovanni Mantero, 48 anni. Canepa, 58 anni, era ricoverato all’ospedale di Annecy, in Francia. I due, secondo quanto ricostruito, sarebbero caduti accidentalmente in un soracco mentre salivano lungo il versante francese. Entrambi ...