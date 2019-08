Houellebecq e Depardieu | più che un film | una terapia

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 20 agosto 2019) Eleonora Barbieri Lo scrittore e l'attore interpretano se stessi in «Thalasso», storia di due viziosi in un albergo-clinica termale Eleonora Barbieri Uno è quasi obeso, l'altro è scheletrico. Uno beve come una spugna, l'altro fuma una sigaretta dietro l'altra. Uno ha fatto di sé l'incarnazione del godimento terreno, ama ostentare il suo essere povero di nascita, volgare di formazione, prosaico nei desideri; l'altro è quasi effimero, impalpabile, intellettuale ma assolutamente non chic, intellettuale nel senso di intelletto puro, razionalità che invade ogni ambito (politica, sesso, scienza, tecnologia, arte, religione). Uno è cinema, l'altro è letteratura. Entrambi, Gérarde Michel, sono anime di Francia: icone, iconoclasti, simboli, ribelli, reietti, celebrati, adorati, criticati. Ora, insieme, recitano nei panni di sé stessi: un attore che deve perdere peso e ...

