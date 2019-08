Conte si è dimesso al Quirinale «Mi assumo il coraggio che manca a Salvini»

Il Premier Giuseppe Conte si è ufficialmente dimesso : L'Esecutivo presieduto da Giuseppe Conte è finito. Al Senato, questo pomeriggio, dopo aver pronunciato parole al vetriolo contro il vice Premier e Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, lo stesso Conte ha annunciato la volontà di voler salire al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per rassegnare le sue dimissioni. L'incontro tra i due al Colle è poi effettivamente avvenuto poco fa, ed è durato pochissimi minuti. Dopo 14 ...

Conte si è dimesso al Quirinale. «Ritiro sfiducia? Mi assumo il coraggio che manca a Salvini». Consultazioni dalle 16 DIRETTA : Giornata decisiva per la crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte, dopo l'intervento in Senato di chiusura al dibattito durato oltre tre ore, si è recato al Quirinale per rassegnare...