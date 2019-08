Amplitude e Sega svelano Humankind

Fonte : eurogamer

(Di martedì 20 agosto 2019) Cosa faresti se potessi riscrivere l'intera storia dell'umanità? Come cambieresti l'evoluzione del genere umano? Queste sono le domande al centro del nostro nuovissimo e ambizioso titolo strategico e storico, dove guiderai la tua gente dal Neolitico all'età moderna, unendo le culture mentre avanzi attraverso le epoche per creare una civiltà unica. "per noi è un lavoro fatto con il cuore" spiega Romain de Waubert, Chief Creative Officer: "Studios è stata fondata con l'intenzione di creare questo gioco, tutti i giochi che abbiamo creato finora hanno portato a questo momento. Siamo così entusiasti di poter finalmente condividere con la community ciò che è stato al centro disin dal primo giorno." Ecco tutte le caratteristiche di: Leggi altro...

