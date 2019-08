Ultime Notizie Roma del 19-08-2019 ore 17 | 10

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Lautaro Martinez potrebbe essere ceduto - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS, ultime notizie: l'attaccante argentino potrebbe essere sacrificato dai nerazzurri se arriveranno nuovi centravanti.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Ounas in partenza e Verdi sarà confermato - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ultime notizie: l'italiano potrebbe non passare al Torino se l'algerino accetterà di trasferirsi nel campionato francese.

Calciomercato Roma News/ Pres.Rennes : 'Gonalons ha molte qualità...' - Ultime Notizie - : Calciomercato Roma News, ultime notizie: due società interessate all'esterno italiano, nuove conferme per il francese al Rennes.

Ultime Notizie Roma del 19-08-2019 ore 16 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno politica in apertura al via la settimana decisiva per le sorti della legislatura in attesa del discorso di domani del premier Giuseppe Conte in Senato il MoVimento 5 Stelle ieri Sembra chiuso definitivamente la porta la riconciliazione con Salvini oggi Di Maio affronterà i gruppi parlamentari del Movimento per illustrare le prossime strategie intanto ...

Ultime Notizie Roma del 19-08-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione lunedì 19 agosto spazio all’informazione in studio Giuliano Ferrigno migranti in apertura sei davvero un accordo è stato trovato è indispensabile che Italia Spagna si assumano la responsabilità di garantire a disposizione tutti i mezzi necessari per queste persone finalmente sbarchino in un porto sicuro lo micetta Open Arms riferendosi alla possibilità di uno sbarco a Maiorca ...

Ultime Notizie Roma del 19-08-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione di Francesco Vitale in studio se davvero una cosa è stato trovato indispensabile che Italia Spagna si assumano la responsabilità di garantire mettendo a disposizione tutti i mezzi necessari che queste persone finalmente sbarchi in un porto Sì lo dice la openam riferendosi alla possibilità di uno sbarco a Maiorca in Spagna Oscar Comes e Riccardo gatti della negli spagnola ...

Ultime Notizie Roma del 19-08-2019 ore 13 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio Torniamo a parlare di operai ancora 107 persone si trovano a bordo ormai da 18 giorni in una situazione difficile sotto il profilo della Resistenza fisica e mentale in attesa di un autorizzazione allo sbarco che non si sa se è quando arriverà intanto 24 minori sbarcati il 17 agosto Oggi lasciano Lampedusa per raggiungere con la Porto Empedocle in ...

Calciomercato Milan News/ Altafini : 'Leao interessante - Correa...' - Ultime Notizie - : Calciomercato Milan News, ultime notizie: l'ex attaccante rossonero ha parlato dell'interesse per l'obiettivo Angel Correa dell'Atletico Madrid.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Lasagna possibile vice-Icardi - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ultime notizie: l'attaccante dell'Udinese piace da tempo agli azzurri e potrebbe essere il sostituto ideale per l'argentino.

Calciomercato Roma News/ Spunta anche Mustafi per la difesa - Ultime Notizie - : Calciomercato Roma News, ultime notizie: per il centrocampista francese si allontana il Bordeaux ma il ritorno in Ligue 1 è ormai in via di definizione.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. Devastante incendio alle Canarie - 19 agosto 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Devastante incendio sulle isole Canarie, 8000 persone sono state evacuate nelle scorse ore, 19 agosto 2019,

Ultime Notizie Roma del 19-08-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio a via la settimana decisiva per le sorti della legislatura in attesa del discorso di domani del premier Conte in Senato il MoVimento 5 Stelle ieri sembra avere chiuso definitivamente la porta la riconciliazione con Salvini Di Maio affrontare i gruppi parlamentari del Movimento per illustrare le prossime strategie Salvini che ieri aveva definito una ...

Ultime Notizie Roma del 19-08-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio la rottura definitiva tra il MoVimento 5 Stelle e la lega si è decisa Nella campagna toscana Beppe Grillo nella sua villa di Marina di Bibbona sulla costa tirrenica ha riunito i vertici pentastellati per ragionare sulle sorti dell’ Alleanza giallo verde in vista dell’appuntamento parlamentare di martedì e dopo il rifiuto della nave ...

Ultime Notizie Roma del 19-08-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla da Francesco Vitali in studio Salvini è diventato un interlocutore inaffidabile senza credibilità a sparare a zero su leader della Lega il Gotha del MoVimento 5 Stelle riuniti nella villa di Grillo in Toscana Di Maio fico Di Battista Taverna ai capigruppo fatto nelle d’uva con una vergognosa retRomarcia ma Salvini dalla Versiliana dice che un governo col PD sarebbe una ...