Scenari futuristici per la fotocamera dei Huawei Mate 30 | videoregistrazione al top

(Di lunedì 19 agosto 2019) Gli smartphone di punta del produttore cinese sono noti per garantire le migliori esperienza fotografiche possibili: così sarà anche per il30, approfondendo il discorso anche per quanto riguarda la videografia. Stando a quanto riportato da 'Central', il nuovo processore Kirin 990 supporterà la registrazione video 4K a 60fps, arrivato fino a 30fps col Kirin 980 di precedente generazione (il SoC che ha alimentato le serie dei20 e dei P30). La possibilità di registrare video 4K a 60fps era stata già introdotta da diverso tempo a bordo degli smartphone Samsung ed Apple, e può essere interpretata come un requisito comune per i device di punta di attuale generazione. Il processore Kirin 990 dovrebbe essere lanciato nel corso dell'IFA 2019 di Berlino (6-11 settembre), e compiere il proprio debutto a bordo del30 (lo stesso SoC dovrebbe essere ...

