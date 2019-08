Polignano | stop ai bagni per il crollo della costa

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 19 agosto 2019) Emanuela Carucci Il Comune in provincia di Bari è continuamente tenuto sotto controllo per lo sfaldamentoL'ordinanza emessa da Matteo Orsolini, comandantecapitaneria di porto a Monopoli (da cui dipende anche), in provincia di Bari, parla chiaro: "lo specchio acqueo prospiciente il Comune dia Mare ​– Località Lama è da ritenersi, a scopo cautelativo, pericoloso dato il verificarsi di un fenomeno di distacco di conglomerati rocciosi dalla zona rocciosa Monachile". A darne notizia è il quotidiano regionale "La Gazzetta del Mezzogiorno". Un pezzo diche finiva a strapiombo sul mare, in corrispondenzaspiaggia "Lama Monachile", si è sgretolato in acqua. Fortunatamente non ci sono stati danni a cose e persone. Al momento delnon si trovava nessuno sotto la mole di roccia finita in mare, ma questo evento ha fatto sì che la ...

