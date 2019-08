In sala dal 21 agosto “Il Re Leone” | con le voci Elisa e Mengoni

Giovane madre dopo aver partorito viene trasportata in barella dalla sala operatoria alla sua stanza - l’ascensore impazzisce e avviene una tragedia assurda : Una donna di 25 anni Rocio Cortès Nunez di Dos Hermanas, una piccola cittadina vicina a Siviglia era felicissima di aver partorito la terza figlia. La madre e la figlia stavano benissimo, nessuna complicazione durante il parto. La piccola era la terza figlia di Rocio già madre di bimbe di tre e quattro anni. La donna non si sarebbe mai aspettata di fare una fine orribile. La Giovane mamma è stata tranciata in due dall’ascensore, ...

Emiliano sala - si fa strada la nuova ipotesi : "Lui e il pilota intossicati dal monossido" : Il test tossicologico effettuato sul corpo del calciatore evidenzia come Sala, e probabilmente anche il pilota, siano stati...

Emiliano sala e il pilota che guidava l’aereo precipitato avvelenati dal monossido di carbonio : Il giovane calciatore argentino morì nell’incidente aereo del 21 gennaio scorso. Era in volo su un Piper da Nantes a Cardiff. I test tossicologici mostrano «livelli letali» del gas che avrebbe causato danni e impossibilità di azione per lui e il comandante

SINDACATI E POLITICA/ Le amnesie da evitare per crisi aziendali e salario minimo : Le crisi aziendali restano da risolvere e la proposta del salario minimo contiene un aspetto che non può essere positivo per i lavoratori

salario minimo - flat tax - autonomia - giustizia : le riforme bloccate dalla crisi La notizia sulla stampa estera : le foto : Anche conflitto d’interesse, chiusura domenicale dei negozi, acqua pubblica, oltre al taglio dei parlamentari. A chi conviene e a chi no tra M5S e Lega

Salmonella nel salame : lotto ritirato dal mercato [INFO - MARCA e DETTAGLI] : Un lotto di produzione del salame “Campagnolo” dell’azienda Pasini è stato ritirato dal mercato per la presenza di Salmonella: la nota di richiamo è stata pubblicata sul sito del Ministero della Salute. Il prodotto è commercializzato da Smapp Spa, ed il lotto interessato è il numero 1056. Click qui per consultare l’avviso con tutti i dettagli. L'articolo Salmonella nel salame: lotto ritirato dal mercato [INFO, MARCA e ...

Sparite protesi per 800 mila euro : arrestato caposala dell’ospedale : I militari della Guardia di Finanza lo hanno bloccato mentre era al lavoro nel nuovo blocco operatorio del Santa Croce a Cuneo

Insalata di rimodulazioni Vodafone e Fastweb dal 1 agosto - anche 4 euro di rincaro : Si fa calda, anzi caldissima l'estate di rimodulazioni Vodafone ma anche quelle Fastweb non scherzano, almeno a partire da oggi 1 agosto. Proprio da questo inizio mese, i due operatori procedono ai rincari già comunicati per i clienti di rete fissa, senza più alcun indugio. Questi vanno esaminati nel dettaglio operatore per operatore, come fa anche il sito di settore Mondomobileweb. Le rimodulazioni Vodafone sono variabili per i clienti di ...

Rischio Listeria. salame richiamato dal Ministero della Salute : “Non mangiatelo” : Avviso di richiamo da parte del Ministero della Salute: è stato ritirato un lotto di Salame per la presenza di listeria monocytogenes. Il Salame richiamato è stato prodotto dal Salumificio Bianco Angelo Snc nello stabilimento di via Roma 14 a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso (marchio di identificazione: IT 9-367/L CE).Continua a leggere

L'inesistente crisi di Governo vista dall'angolo della sala del Mappamondo : Alla fine Salvini ce l’ha fatta: le prime pagine dei giornali di oggi parlano di una crisi di Governo che almeno in questa fase non c’è per niente, invece di parlare dell’imbarazzo sulla Russia, che invece c’è. Avrebbe potuto non farcela?Sì, se buona parte dell’informazione avesse considerato l’angolo visuale della sala del Mappamondo, al quarto piano della Camera, dove in Commissione ...

Pistacchi tostati salati ritirati dal commercio per rischio chimico : Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro dal mercato dei Pistacchi tostati salati a marchio “+performance” a causa della possibile presenza, riscontrata nei test di laboratorio, di Aflatossine B1 e Aflatossine totali.Continua a leggere

Rifiuti Roma - dalla chiusura di Malagrotta senza alternative al rogo del tmb salario : come nasce la crisi e cosa può accadere : In principio era Malagrotta, 240 ettari. La discarica più grande d’Europa, nella periferia ovest della città di Roma. Un sito su cui si sono concentrate polemiche ambientaliste, inchieste giudiziarie e anche una procedura d’infrazione dell’Unione Europea. Per anni, a cavallo degli ultimi due decenni, si è cercato vanamente di trovare un sito alternativo alla “buca” di proprietà di Manlio Cerroni, il ...

Nicchi : “Per la sala Unica Var aspettiamo autorizzazioni dal Comune di Firenze” : Anche il presidente dell’Associazione italiana arbitri, Marcello Nicchi, è intervenuto sulla questione della Sala Var di Coverciano, sulla quale si era espresso Gravina. “Spero che il Comune di Firenze ci dia presto le autorizzazioni per fare i lavori. È un progetto sensazionale se ci danno le autorizzazioni velocemente: là dentro possiamo fare tutto, dibattiti, spiegazioni. Magari una domenica si gioca una partita importante e perché non ...

Calciomercato Sassuolo - ufficiale l’arrivo di sala dall’Inter : Cisco in prestito al Pescara : Calciomercato Sassuolo – Il Sassuolo ha ufficializzato una operazione in entrata e una in uscita: il club neroverde ha prelevato dall’Inter a titolo definitivo il difensore classe ’99 Marco Sala. Il promettente giovane arriva nell’ambito della cessione di Sensi ai nerazzurri. Lascia l’Emilia invece l’attaccante del 1998 Andrea Cisco, passato in prestito al Pescara.L'articolo Calciomercato Sassuolo, ...