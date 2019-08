Fomenta il suo pitbull contro i carabinieri per evitare un controllo

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 19 agosto 2019) Un romeno di 45 anni è stato condannato per resistenza a pubblico ufficiale dopo una lite con 3 connazionali nel quartiere romano di Acilia. Hato il suoper sottrarsi a unllo. Un romeno di 45 anni è stato condannato sabato mattina a un anno e due mesi per resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda è andata a finire bene perché le forze dell’ordine sono riuscite a bloccare l’uomo e ad arrestarlo, mentre il cane è stato calmato dai veterinari.Il fatto, raccontato da Il Messaggero, risale a Ferragosto quando il romeno si trovava vicino ad un bar nel quartiere romano di Acilia insieme al suoe a tre connazionali. I quattro bevono molto, si ubriacano e cominciano a litigare in modo animato. Le cose si mettono male perché i romeni alzano la voce e vengono allertati i. Una volta giunti sul posto, gli agenti ...

Esticattsi : @ritadallachiesa @Lugian975 @heather_parisi Scusa Rita ma il vostro capo politico lascia annegare dei bambini in ma… - MarcoStephanx92 : RT @interista494: Sanchez fomenta? Si Sanchez fomenta perche anche al 50% rispetto al suo stato di top in Italia farebbe faville. Sanchez… - Rarioooo____ : RT @interista494: Sanchez fomenta? Si Sanchez fomenta perche anche al 50% rispetto al suo stato di top in Italia farebbe faville. Sanchez… -