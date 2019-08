Enzo Miccio ecco le prime foto sui social con il compagno Laurent

Fonte : musicaetesti.myblog

(Di lunedì 19 agosto 2019) Fino ad oggi la viya privata diè stata sempre molto riservata, ma in questi giorni suiappare più felice che mai accanto alfrancese,, e regala alcuni scatti delle vacanze ai follower. Finora il wedding planner, sempre molto riservato e più attento al lato professionale non aveva mai postatoin compagnia di, nato e residente a Parigi e con cui vive una relazione da oltre un anno. Ne aveva però parlato in tv, a “Vieni da me”, dove lo aveva presentato ufficialmente ai telespettatori. Ledella coppia mostrano alcuni momenti di relax e serenità in vacanza tra la Costa Azzurra e la Turchia, ma proprio in tvavevano rivelato di aver vissuto anche dei periodi difficili. In quell’occasione, ilaveva riservato questo dolcissimo pensiero a: «Ci siamo lasciati, abbiamo cercato di capirci ...

cecilss1 : @Almola_S Sì e il wannabe Enzo Miccio con le due assistenti russe in vestaglia? - gispedicato : @DarioBallini Sottoscrivo solo Enzo Miccio ed Heather Parisi. - SVassalini : RT @DarioBallini: vedo che va di moda annunciare squadre di governo su twitter. la mia è: Maria De Filippi, Federica Sciarelli, Alda D'Eusa… -