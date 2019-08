Colton Haynes racconta della sua battaglia all’alcolismo dopo un anno difficile tra

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 19 agosto 2019) Nei giorni scorsi siamo tornati a parlare die del suo ruolo in Arrow 8. Il capitolo finaleserie non lo vede tra i protagonisti, almeno non nella sua versione regular, e questo ha scatenato non poche polemiche tra i fan tanto che lo stesso attore è intervenuto per chiarire le cose spiegando che non è per suo volere che non prenderà parte al gran finale ma che "semplicemente" non gli è stato chiesto. In molti avevano spiegato questa sua assenza con i suoi problemi con l'alcol e le pillole e forse proprio questo ha spintoa dire la sua senza nascondersi, come ha fatto sempre in quest'ultimo periodo. Dal coming out in poi, l'attore hato molto di sé al pubblico, ai fan e agli stessi colleghi che continuano a sostenerlo, e poco fa ha voluto fare lo stesso anche con l'alcolismo mostrando alcune foto che sembrano risalire ad unfa. Ecco ...

tugirassol : qualcuno mi spiega cosa è successo a colton haynes? - tveffe : Cast / Colton Haynes (Roy Harper / Arsenal) non sarà una presenza fissa della stagione 8 di #Arrow, anche se l'atto… - CinemApp_Cinema : #Arrow8 #ColtonHaynes svela perché non gli è stato chiesto di tornare nel finale -