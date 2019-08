Alpinisti bloccati in parete sul Gran Sasso - portati tutti in salvo : Teramo - Si sono concluse verso le ore 06,00 di questa mattina le operazioni di soccorso ad una cordata di tre persone bloccata sulla parete Nord di Corno Piccolo per il sopraggiungere dell'oscurità. I tre, 2 uomini e una ragazza rispettivamente di 34, 32 e 26 anni, erano partiti intorno alle 7,00 di ieri mattina da Piana del Laghetto per salire la Cresta Nord-Est del Corno Piccolo. Completata la salita si sono poi diretti verso il ...

Alpinisti bloccati in parete sul Gran Sasso - in corso intervento di soccorso durante la notte : Teramo - Il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo sta intervenendo da questa notte per prestare aiuto a una cordata di tre Alpinisti bloccati sulla parete Nord del Corno Piccolo per il sopraggiungere dell’oscurità. In supporto alla squadra del Soccorso Alpino sono arrivati i Vigili del Fuoco con le cellule foto-elettriche che stanno illuminando la parete per agevolare le operazioni. leggi tutto

Val d’Aosta : salvi in Francia i 4 Alpinisti bloccati sul Monte Bianco : salvi i 4 alpinisti bloccati sul Monte Bianco: erano rimasti fermi nella zona della Cresta del Brouillard, sul Monte Bianco. Sono successivamente riusciti a raggiungere il rifugio Gouter, sul versante francese e adesso sono in buone condizioni fisiche generali. Lo hanno comunicato gli stessi alpinisti al Soccorso alpino valdostano, con cui sono rimasti in contatto nel corso della giornata. Con loro era presente anche il compagno di cordata ...

Montagna : cinque Alpinisti bloccati sui Monti Rosa e Cervino : Escursionisti bloccati sul Monte Rosa e sul Cervino. Tre alpinisti sono bloccati sul Monte Rosa, a quota 3900 mt. Il Soccorso Alpino Valdostano è in contatto con gli escursionisti che riferiscono di non avere problemi di carattere sanitario ma di non essere in grado di proseguire la discesa. Impossibile l’intervento in elicottero a causa della nube in quota e della visibilità nulla. Altri due alpinisti sono bloccati da ieri pomeriggio sul ...

Kayak si rovescia a Venezia - Alpinisti restano bloccati in alta acqua nel cuneese : i danni del maltempo nel nord Italia : Sono tutti salvi i sette occupanti del Kayak che nel pomeriggio e’ stato sorpreso dal maltempo nella laguna di Venezia. Secondo una ricostruzione dell’incidente, per il quale sono intervenuti i sommozzatori dei Vigili del Fuoco e la Capitaneria di porto, una ragazza e’ finita in acqua dall’imbarcazione, a causa del forte vento che soffiava sulla Laguna. Uno degli occupanti del natante si e’ tuffato per cercarla ...

Cuneo - due Alpinisti francesi bloccati sul Monviso dalla nebbia : Due alpinisti francesi sono bloccati a causa della nebbia sulla cresta est del Monviso, in provincia di Cuneo. Ne dà notizia il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, allertato dagli stessi alpinisti, che sono illesi ma incapaci di proseguire e di fornire indicazioni precise sulla loro localizzazione. A causa del maltempo non può decollare l’elicottero, ma le segnalazioni provenienti dai tecnici in loco indicano un miglioramento atteso ...

