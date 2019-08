Terremoto al largo delle isole Eolie | scossa di magnitudo 3 5

Scossa di Terremoto magnitudo 5 al largo di Creta [DATI e MAPPE] : Una Scossa di terremoto magnitudo 5 è stata rilevata alle 07:02 UTC dal Centro Euro-Mediterraneo e dall’Istituto geofisico statunitense USGS in mare, al largo dell’isola di Creta . Secondo l’EMSC il sisma ha avuto epicentro a 82 km a sud di Pýrgos ed ipocentro a 10 km di profondità. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 5 al largo di Creta [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Una Scossa di terremoto magnitudo 5.9 si è verificata alle 05:54 UTC al largo della costa di El Salvador , in America Centrale. Il sisma è stato localizzato dall'Istituto geofisico statunitense USGS a 24 km a sud di La Libertad, a 72,5 km di profondità.

Terremoto in Indonesia , scossa 7.3 a largo dell'isola Laiwui Il sisma registrato a 102 km nordest dell'isola ad una profondità di 10km

Una Scossa di terremoto magnitudo 6.1 è stata rilevata in Giappone, a 169 km nordovest da Naze, nell'arcipelago delle Ryukyu: lo rende noto l'Istituto geofisico statunitense USGS precisando che il sisma è stato rilevato a 251 km di profondità. Al momento non si segnalano danni a persone o cose, e non è stata emessa alcuna allerta tsunami.