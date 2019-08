Fonte : affaritaliani

(Di domenica 18 agosto 2019) "Mi sto preparando al discorso che farò martedì in: parlerò ovviamente airi, agli amici ministri ma soprattuto a 60milioni di italiani per spiegare veramente cosa sta succedendo: il re è, le trattative sottobanco che una volta si facevano nel chiuso delle stanze oggi si fano advoce Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Salvini: 'Mi preparo per il Senato Il Re è nudo, avanti a testa alta' - Affaritaliani : Salvini: 'Preparo discorso per il Senato. Il Re è nudo, avanti a testa alta' - ConteMaanche : Preparo una terza lettera per #Salvini, se non vuole far scendere i presunti minori, almeno faccia scendere i presu… -