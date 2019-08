Salerno | trovato morto Simon Gautier

Fonte : blogo

(Di domenica 18 agosto 2019) Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche dell'escursionista francese, disperso da ormai nove giorni nelle campagne del Cilento. Il corpo del 27enne è stato individuato oggi dagli uomini del soccorso alpino, grazie all'ausilio di droni, in una zona di Belvedere di Ciolandrea, nel comune di San Giovanni a Piro (SA)., residente a Roma da un paio di anni per motivi di studio, aveva pianificando una lunga escursione in solitaria da Policastro Bussentino a Napoli. Era partito l'8 agosto scorso proprio da Policastro Bussentino - le telecamere situate nel paese lo avevano immortalato per l'ultima volta alle 16.44 - e l'incidente è avvenuto il giorno successivo.Il 9 agosto, infatti, il 27enne ha chiamato il 118 della Basilicata per chiedere aiuto: "Sono caduto, ho due gambe rotte. Non so dove mi trovo. Sono partito questa mattina da Policastro ...

