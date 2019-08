Pensioni | Quota 100 | per Roventini va cancellata per recuperare le risorse

Pensioni flessibili e Quota 100 : ad agosto escono 11mila statali : Dall'Inps nelle ultime ore sono emersi nuovi aggiornamenti in merito alle richieste di accesso alla nuova Quota 100, ed in particolare alle pratiche relative ai lavoratori della pubblica amministrazione. I dati sono importanti perché rappresentano una prima evidenza dei flussi di uscita dopo la maturazione della finestra semestrale di attesa prevista dal legislatore per chi risulta impiegato nel pubblico. Si ricorda che il meccanismo consente ...

Pensioni - quota 100 a rischio in caso di governo M5s-Pd : "È uno spreco" : Parla Roventini, docente universitario ed ex ministro dell’Economia designato dal M5s alle elezioni politiche 2018: "quota...

Pensioni ultima ora : Quota 100 - potrebbe saltare per alcuni docenti : Pensioni ultima ora: Quota 100, potrebbe saltare per alcuni docenti Molti lavoratori della scuola potrebbero non riuscire ad andare in pensione con Quota 100 entro le tempistiche stabilite; potrebbero essere costretti ad aspettare un altro anno. Pensioni ultima ora: slittamento di un anno? Cresce la preoccupazione per i docenti e i membri del Personale Ata che hanno fatto domanda di pensionamento anticipato con Quota 100; nonostante la ...

Pensioni anticipate Quota 100 - circolare Inps 117/2019 : interpretazione diversa per l'APE : Dall'Inps arrivano nuovi aggiornamenti in merito alle Pensioni anticipate tramite Quota 100 e ai vincoli decisi dal legislatore per la fruizione della misura. I chiarimenti delle ultime ore aggiungono infatti importanti precisazioni a quanto già indicato nella circolare numero 11 del 2019, con la quale è entrata in funzione la normativa. Riforma Pensioni e Quota 100: il contenuto della circolare 117/2019 L'ultima comunicazione dell'Istituto ...

Pensioni - quota 100 : ecco in quali settori sta creando lavoro e in quali no : Per i Consulenti del lavoro a fronte di 200mila uscite con quota 100, ci saranno 70mila assunzioni di giovani. Nella classifica delle “professioni” il turnover sarà più marcato per cuochi e camerieri, pressoché nullo per i lavori ad alta specializzazione

Pensioni Quota 100 : stretta dell’Inps sulla possibilità di lavorare : La norma fa riferimento alla decorrenza della pensione e non all'intero anno. Le indicazioni dell'istituto divergono da quelle fornite per l'Ape sociale

Pensioni - sindacati in pressing - per Capone (UGL) : 'Quota 100 nella giusta direzione' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 16 agosto 2019 vedono arrivare nuove prese di posizione da parte dei sindacati. Ad emergere è in particolare la preoccupazione rispetto alle recenti vicende politiche, con la crisi di governo che rischia di pesare ancora una volta sulle spalle dei lavoratori e di coloro che attendono ormai da tempo una maggiore flessibilizzazione dell'accesso alla pensione. In questo senso vanno quindi sia le recenti ...

Pensioni ultime notizie : scontro Lega-M5S “interesserà Quota 100” : Pensioni ultime notizie: scontro Lega-M5S “interesserà Quota 100” L’alta tensione tra Lega e Movimento 5 Stelle avrà certamente ripercussioni sulle misure attuate da questa legislatura. Ne è convinta Elsa Fornero: l’ex ministro del Lavoro ha parlato in particolare di reddito di cittadinanza, misura verso la quale non esprime troppe contrarietà nonostante alcune criticità da risolvere, e Quota 100, che potrebbe avere ripercussioni importanti ...

Pensioni anticipate : lavoro occasionale blocca assegno quota 100 - arretrati dopo i 67 anni : Arrivano ulteriori chiarimenti sulle Pensioni anticipate a quota 100 e cumulabilità dei redditi. Secondo quanto previsto dalla circolare Inps 117 del 2019 degli ultimi giorni, il limite dei cinquemila euro per i lavori occasionali vale anche prima dell'uscita con la pensione a quota 100. Di conseguenza, il superamento della soglia dei cinquemila euro lordi annui comporterebbe il blocco in uscita per la pensione anticipata dei quotisti. La soglia ...

Pensioni - arriva il modello Quota 100 in uscita : verifiche Inps sui redditi fino a 67 anni : Novità in arrivo per le Pensioni anticipate a Quota 100: l'Inps predisporrà i controlli sulla presenza di redditi, da lavoro dipendente o anche autonomo, non cumulabili con l'assegno Pensionistico per chi dovesse andare in pensione con la nuova formula. Il vincolo e l'incumulabilità dei redditi vige fino al compimento dell'età di 67 anni, ovvero per tutta la durata della pensione anticipata fino alla maturazione di quella di vecchiaia. Per i ...

Pensioni e welfare : Salvini conferma quota 100 - ma sul RdC 'doveroso verificare' : Si intensifica lo scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle, con i primi che nelle ultime ore sembrano aver preso di mira il reddito di cittadinanza. Una misura sulla quale ha espresso dubbi lo stesso leader leghista Matteo Salvini, esternando la propria perplessità durante un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. D'altra parte, nelle stesse ore un attacco simile al nuovo provvedimento di welfare è arrivato anche da parte del Vice Ministro ...

Pensioni flessibili e Quota 100 : partiti i controlli del fisco sui quotisti : Al via le verifiche del fisco sui pensionati che hanno deciso di dare seguito ai nuovi assegni anticipati tramite la Quota 100. La misura che permette di accedere all'Inps con almeno 62 anni di età e con 38 anni di contribuzione non prevede alcuna penalizzazione, ma è legata al vincolo della non cumulabilità con altri redditi da lavoro dipendente o autonomo. Chi ha deciso di approfittare dell'occasione per dare seguito al nuovo provvedimento di ...

Pensioni anticipate e Quota 100 : pratiche in ritardo nella scuola : Dalla sede di Torino del quotidiano La Repubblica emerge un nuovo allarme sui ritardi nella liquidazione delle pratiche di acceso alle Pensioni anticipate tramite Quota 100. Il riferimento va in particolare al settore scolastico, mentre risulterebbero coinvolti circa un centinaio di persone risiedenti nella zona di Torino. I ritardi riguarderebbero quindi le nuove Pensioni di accesso anticipato alla Quota 100, che consente l'uscita dal lavoro a ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 e cumulo redditi da lavoro - la circolare Inps : Pensioni ultima ora: Quota 100 e cumulo redditi da lavoro, la circolare Inps Con la circolare n. 117/2019 l’Inps ha fornito chiarimenti sull’incumulabilità della pensione anticipata Quota 100 con i redditi da lavoro, con riferimento anche alla valutazione dei periodi di lavoro svolto all’estero ai fini del conseguimento della stessa e alla decorrenza della prestazione. Pensioni ultima ora: Quota 100 e cumulo redditi lavoro autonomo, i ...