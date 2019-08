Mancini | “Juve favorita per lo scudetto | poi Napoli e Inter”

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 18 agosto 2019) "La Juve in assoluto è la più forte, non dimentichiamo che vince da otto anni e si è pure rinforzata: anche l'Inter, ma la Juve non è stata ferma. E come vice Juve vedo pericoloso il: ha gli stessi giocatori che ormai giocano insieme da anni, mentre l'Inter ne ha già cambiati 4-5 e perde giocatori importanti come Icardi e Perisic. Andrà valutata dopo un po' di tempo, ma di sicuro sta migliorando. Per ora metto in fila Juve,e Inter". Così il ct della Nazionale, Roberto, che fa le carte al campionato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport.La sua Nazionale si ritroverà a Coverciano ai primi di settembre per i due match contro Armenia e Finlandia. Sui giovani che rappresentano il nuovo volto dell'Italia dice: "E' fondamentale che i ragazzi giochino, tutti: se poi qualcuno ha la fortuna di farlo anche in Europa, tanto meglio. Quello che conta davvero è ...

