L' inganno Su Canale 5 il film di Sofia Coppola con Colin Farrell | oggi | 18 agosto

Programmi TV di stasera - domenica 18 agosto 2019. In prima tv su Canale5 «L’inganno» con Colin Farrell e Nicole Kidman : L'inganno Rai1, ore 21.25: Purché finisca bene – Una Ferrari per due Film tv del 2013 di Fabrizio Costa, con Neri Marcorè e Giampaolo Morelli. Trama: Marcello è stato licenziato, ma non ha rivelato niente a nessuno, dando fondo ai suoi risparmi per continuare a far studiare la figlia Giulia in un esclusivo college. Tutto però cambia il giorno in cui, facendo autostop per raggiungere l’ex moglie nella campagna lucchese, viene ...