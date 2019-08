Calciomercato Juventus | assalto al talento del Barça | colpo in stile Demiral

Fonte : juvedipendenza

(Di domenica 18 agosto 2019)– Lacontinua a rimanere fortemente interessata a Juan Miranda, terzino sinistro classe 2000 del Barcellona. Un profilo che piace tanto alla dirigenza bianconera. Dirigenza pronta ad affondare ilvisto che al momento in blaugrana non c’è grande spazio per un giovane come lui. Il Barcellona però come riportava.it, non vuole perdere il controllo del … More

GoalItalia : Rugani in uscita dalla Juventus: ancora viva l’ipotesi Roma, ma spunta anche la suggestione Barcellona ???? - DiMarzio : #Calciomercato | #Cagliari, Luca #Pellegrini è in città ?? - GoalItalia : Emre Can tentato da PSG e Bayern Monaco: il tedesco non si sente valorizzato da Sarri alla Juventus ???? -