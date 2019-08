Si tuffa per salvare il fratello in pericolo | morti entrambi Avevano 17 e 18 anni

Si tuffa nel Lago d'Iseo per aiutare il fratello : 16enne e 17enne muoiono annegati. Salvato un terzo. «Non sapevano nuotare» : Sono morti in ospedale i due fratelli, di 16 e 17 anni, che sono finiti sott'acqua nel Lago d'Iseo ieri poco dopo le 18 a Tavernola, in provincia di Bergamo. Recuperati in gravissime...

Genova - si tuffano in mare e scompaiono tra le onde : 2 dispersi - al via le ricerche : Due persone sono scomparse tra le onde a Genova: stando a quanto riferito dai testimoni, un bagnante era in difficoltà e un'altra persona si è tuffata per aiutarlo, ma entrambi sono poi scomparsi tra le onde. Il mare è molto agitato. ricerche in corso.Continua a leggere

Porto Cesareo - si tuffano tra le onde : 19enne disperso - il padre e il fratellino in salvo : Un ragazzo di diciannove anni risulta disperso in mare a Porto Cesareo. Il giovane, un ragazzo umbro, si era tuffato nel pomeriggio di domenica in località Scalo di Furno insieme al padre e al fratellino, ma mentre i due sono riusciti a tornare a riva di lui si sono perse le tracce. Riprese all’alba le ricerche.

“Quale sincro preferite?” - sfide in famiglia per Tania Cagnotto : la campionessa si tuffa con mamma - papà e marito [VIDEO] : Tania Cagnotto e i tuffi di famiglia dalla barca: i sincro con mamma, papà e marito sono da applausi Una vacanza al mare a suon di… sfide per Tania Cagnotto. La campionessa italiana di tuffi, che potrebbe tornare in gara a Tokyo 2020 con la sua compagna Francesca Dallapè dopo il ritiro post Rio 2016, a cui è seguito il matrimonio e la nascita della piccola Maya, si è data da fare anche in vacanza. In barca in compagnia della sua ...

Brescia - sedicenne muore dopo essersi tuffato nel lago d'Iseo per recuperare un pallone. : E' stato recuperato il corpo senza vita del ragazzo che nel pomeriggio si è tuffato nel lago d'Iseo, a Sale Marasino nel Bresciano, per recuperare un pallone. Si tratta di un sedicenne...

Brescia - ragazzino si tuffa nel lago d'Iseo per recuperare un pallone : disperso : Un giovane ragazzo di soli 16 anni risulterebbe disperso nelle acque del lago d'Iseo, precisamente a Sale Marasino, nel Bresciano, dove questo pomeriggio si era tuffato per poter recuperare il suo pallone, che sarebbe caduto appunto nello specchio d'acqua in questione. Secondo le prime indiscrezioni che giungono dal luogo del fatto, pare che il ragazzino sia di nazionalità brasiliana e che non sapesse nuotare. Il dramma si è verificato infatti ...

Si tuffano nel lago tossico per fare like su Instagram : turisti ricoverati con “danni alla pelle e all’apparato digerente” : Un lago dalle acque di un azzurro cristallino, quasi irrealistico. E infatti a dare quel colore brillante alle sue acque sono le sostanze tossiche che vi si trovano disciolte dal momento che si trova in una cava abbandonata in quella che un tempo era una miniera di tungsteno (sostanza usata per produrre le lampadine), sul Monte Neme, nella “Chernobyl della Galizia”, come è stata soprannominata quella zona della Spagna. Questo però non è bastato ...

Tragedia Jesolo - i giovani che si sono tuffati per salvare le vittime : “Erano immobili” : Il governatore Luca Zaia, ai funerali allo stadio dei quattro ragazzi morti nell’incidente di Jesolo, ha voluto incontrare e ringraziare i cinque giovani kosovari che la notte della Tragedia hanno tentato l’impossibile per salvarli. Si sono tuffati per tentare di riportarli a riva: “Chiunque avrebbe fatto lo stesso. In quel momento non pensi, ti butti, solo speravamo di poterli salvare”.Continua a leggere

Valeria Marini multata perchè si è tuffata nella fontana di Piazza di Spagna : Valeria Marini si è tuffata nella fontana della Barcaccia di Piazza di Spagna, a Roma, nel bel mezzo del balletto per il lanciare il suo nuovo singolo “Me gusta”. La showgirl si è bagnata nelle acque del monumento e ha postato il video su “Instagram”. Il gesto non è piaciuto a tutti. “Abiti a 50 metri, la doccia potevi fartela a casa” scrive un utente; “Ma lo sai che oltre a essere di cattivo esempio per chi ti ...

Al tuffatore (amico di Balotelli) - in mare con lo scooter - mille euro di multa (anche perché senza casco) : Il braccio violento della legge Il braccio violento della legge napoletana non perdona. Altro che vigili tratteggiati da Luciano De Crescenzo (in Così parlò Bellavista) come debosciati in fuga dal traffico. Napoli è Losanna. Inflessibile. Rigorosa. Non fa sconti a nessuno. O meglio: non fa sconti a Mario Balotelli. È tutto scritto nel magistrale articolo di Fabio Avallone e del suo commissario Quagliarulo. Ma qui siamo costretti anche a ...