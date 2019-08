Nuova scossa in provincia Forlì-Cesena

Unadi magnitudo 3.6 è stata registrata alle 00:01 in Romagna indi, non lontano dal confine con la Toscana. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 7 km di profondità ed epicentro 7 km dal comune romagnolo di Premilcuore e 16 da quelli toscani di San Godenzo (Firenze) e Pratovecchio Stia (Arezzo). Non si segnalano danni a persone o cose.Ieri nella stessa zona si sono registrate alcune scosse,la più forte di 3.7(Di domenica 18 agosto 2019)