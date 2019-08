Montalbano ed il mercato calcistico

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 17 agosto 2019) Montilbano eri per strata quanno vitti a Galluzzo – uno dei suoi genti scelti; nota del ridatturi -ad un tabulino di un barre con la tista dintra la Gazzitta dilla sporta. Pigliato di curiositate si firmò. Montilbano: “Galluzzu, che stavi a fari? Non dovristi già esseri in commissariatu?”. Galluzzo: “Nonsi commissariu, mi prisi un iuno de fista”. M: “Ah, bine, e che stavi a fari?”. G: “Vossia non faci il FantuCalcia? Io circavo di capiri chi prenneri per la mia squatra… “: M: “E da quanni il calciu divvinnò Fanta?”. G: “Da un saccu d’annalia, commissariu”. M: “E quinni?”. G: “E quinni se in non siqui il mircato calcistica io non sapi quali iucatora piggliara”, M: “Ah, bine, e le res comi vannu?”. G: “Nun vannu bine, cellenza: il mircato calcistica taliana chiura il 31 di gosto e nui non sapimmo bine chi sirà in una squatra e chi nonsi”. M: “E commo vivite chest’empasse?”. G: “La vivimmo ...

