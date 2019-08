Giovane madre dopo aver partorito viene trasportata in barella dalla sala operatoria alla

Fonte : baritalianews

(Di sabato 17 agosto 2019) Una donna di 25 anni Rocio Cortès Nunez di Dos Hermanas, una piccola cittadina vicina a Siviglia era felicissima dila terza figlia. Lae la figlia stavano benissimo, nessuna complicazione durante il parto. La piccola era la terza figlia di Rocio giàdi bimbe di tre e quattro anni. La donna non si sarebbe mai aspettata di fare una fine orribile. Lamamma è stata tranciata in due dall’ascensore, mentre gli infermieri la stavano trasportando insua stanza di degenza. La tragedia si è consumata in un ospedale a Siviglia. La tragica morte è avvenuta per il cattivo funzionamento dell’ascensore. All’improvviso l’impianto di sollevamento si è messo in funzione proprio mentre lanon era ancora completamente entrata nella cabina, tranciando in due il corpo della donna. Sul posto sono intervenuti i ...

