Calenda dice che esce dal PD | se si fa l’accordo con il M5S

"Se il Pd dialoga con M5s farò un nuovo partito" - dice Carlo Calenda : Se la direzione dem chiederà di verificare l'ipotesi di un accordo con M5s "vorrà dire che il Pd avrà definitivamente abdicato alla rappresentanza del mondo liberaldemocratico" e "io questa cosa non la accetterò": è l'avvertimento lanciato da Carlo Calenda in un'intervista al Foglio in cui ha spiegato che "a quel punto sarà inevitabile lavorare a una nuova forza politica che rappresenti quel mondo orfano". "Una forza non ...

"Così com'è il Pd è finito" - dice l'ex ministro Carlo Calenda : "Il Pd è finito", dice Carlo Calenda ai microfoni di Circo Massimo, su Radio Capital. "Così com'è è finito sicuramente. Dopodiché può decidere di andare oltre sè stesso, rilanciarsi, ricostruirsi in qualcosa di diverso", ragiona l'europarlamentare dem, che poi delimita i confini della scissione nel partito: "Ci sono due Pd: uno ha i gruppi parlamentari e un altro ha il partito. Nell'ultima direzione ho proposto ...

"Da Renzi un'idea folle e ridicola - così Salvini va al 60%" - dice Carlo Calenda : Secondo Carlo Calenda l'appello di Renzi a tutte le forze politiche "è una mossa furbesca per passare dal 'senza di me, mai con i Cinque Stelle' al 'faccio una cosa con i Cinque Stelle'. È una ridicolaggine". Alla domanda se l'ex premier si stia muovendo come leader di un partito che ancora non c'è Calenda risponde spiegando che "Renzi vuol fare un partito e ha bisogno di mesi in più. Lo posso anche capire ma noi non possiamo ...

Calendario Serie A - sorteggio in diretta. Alla seconda Lazio-Roma e Juve-Napoli. L'8 dicembre Inter-Roma e Lazio-Juve : Negli studi di Sky nasce la nuova Serie A, che compie 90 anni (nel 29/30 la prima a girone unico). Dalle 19 saranno sorteggiati i calendari del prossimo campionato che scatterà nel week end...

Basket - Eurolega 2019-2020 : rilasciato il Calendario. Milano inizia a Monaco - Anadolu Efes-CSKA Mosca si replica a dicembre : E’ stato rilasciato poco fa l’intero calendario dell’edizione 2019-2020 di Eurolega, che quest’anno vivrà un allargamento a 18 squadre e la disputa delle Final Four a Colonia, in Germania. L’esordio dell’Olimpia Milano del nuovo corso di Ettore Messina sarà in trasferta, a Monaco, il 3 ottobre, mentre l’esordio in casa si terrà l’11 ottobre contro lo Zalgiris Kaunas. Tornerà quasi subito nel nostro ...

Ucina : “Bene Calendarizzazione in Cdm del decreto correttivo a Codice nautico” : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “E’ un’occasione troppo importante e, nonostante il poco tempo disponibile, il Governo non può mancarla”. Così il presidente di Ucina Confindustria Nautica, Saverio Cecchi, riguardo l’esame in Consiglio dei Ministri del testo preliminare del decreto correttivo al Codice della nautica, che deve poi ricevere il parere delle Commissioni parlamentari e tornare a Palazzo Chigi per ...