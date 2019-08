Calciomercato Sampdoria | il punto di Gazzetta per l’attacco | Kamano | Rigoni e Ben Arfa

Calciomercato Sampdoria : possibile doppio colpo Ben Arfa-Kamano - Simeone più che un'idea : La Sampdoria starebbe insistendo per Ben Arfa. Nelle ultime ore la dirigenza blucerchiata starebbe infatti riflettendo sull'ipotesi di effettuare un doppio colpo sulle corsie esterne prendendo uno tra Kamano e Rigoni e per l'appunto l'ex giocatore di Rennes e Paris Saint Germain. Resta quindi da vedere se, tramite il suo entourage, il calciatore franco-tunisino accetterà la proposta da 2 milioni di euro della squadra genovese. Inoltre sembra che ...

Calciomercato - le notizie di oggi : attiva la Sampdoria - il Lecce sogna - il punto su Napoli e Genoa : ATTIVE Sampdoria E CAGLIARI, IL Lecce sogna – Ore frenetiche per le squadre di Serie A sul mercato. A fare il punto sulle trattative sono il Corriere dello Sport e Tuttosport. In particolare, la Sampdoria (sonnecchiante fino ad adesso) sembra essersi svegliata. Praticamente chiuso l’affare Kamanò con il Bordeaux. Il calciatore guineano arriverà in prestito con obbligo di riscatto, legato alle presenze (15). Ma i blucerchiati non si ...

Calciomercato Serie A - si muove la Sampdoria : attive anche Torino e Cagliari - il Lecce cerca il colpaccio : Calciomercato – Ore frenetiche per le squadre di Serie A sul mercato. A fare il punto sulle trattative sono il Corriere dello Sport e Tuttosport. In particolare, la Sampdoria (sonnecchiante fino ad adesso) sembra essersi svegliata. Praticamente chiuso l’affare Kamanò con il Bordeaux. Il calciatore guineano arriverà in prestito con obbligo di riscatto, legato alle presenze (15). Ma i blucerchiati non si fermano qui. Trattative ...

Calciomercato - le notizie di oggi : Milan grandi manovre - Sampdoria vicina ad un attaccante : Milan grandi manovre – Il Milan prosegue il suo cammino parallelo tra campo e mercato. Quest’ultimo tema caldo specie per quanto concerne la zona offensiva. Si riavvicina infatti Angel Correa dell’Atletico Madrid. Quarantacinque milioni più bonus le cifre dell’affare, che dovrebbe prendere corpo nelle prossime ore. Sempre sul fronte attacco, incontro in sede tra la dirigenza rossonera e Giuseppe Riso, agente di Andrea Petagna, ...

Calciomercato Sampdoria - accelerata per Kamano : previsto l’incontro per definire l’affare [CIFRE E DETTAGLI] : Calciomercato Sampdoria, i blucerchiati sembrano aver svoltato per quanto concerne l’acquisto dell’attaccante esterno Francois Kamano. Il calciatore 23enne, punto di forza della Nazionale della Guinea, potrebbe presto diventare un nuovo giocatore dei liguri. La società del presidente Ferrero è pronta a versare 11 milioni di euro più bonus qualora raggiunga le quindici presenze stagionali, domani la dirigenza della Samp ...

Calciomercato Sampdoria - Praet verso il Leicester : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria deve risolvere alcune situazioni, su tutte quelle riguardanti la cessione del club. La squadra sta preparando la prossima stagione mentre la dirigenza è attenta sul mercato in entrata ed uscita. Novità importanti nelle ultime ore, il centrocampista Dennis Praet è vicinissimo al Leicester, la fumata bianca è vicina e la trattativa può andare in porto nelle prossime ore. Nel dettaglio il club ...

Calciomercato Sampdoria - Ben Arfa è vicino : Rafael verso la risoluzione : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria sta per assicurarsi il derby per Hatem Ben Arfa, attualmente svincolato dopo l’ultima stagione al Rennes, nelle ultime ore controsorpasso al Genoa. Nella giornata di ieri dopo la gara contro il Monaco ci sarebbero stati nuovi contatti tra la dirigenza blucerchiata e l’entourage del calciatore, le parti sono vicine, l’arrivo per l’ex Psg potrebbe avvenire già nelle ...

Calciomercato - le trattative del giorno – Milan attivissimo - portiere per il Torino e tesoretto Sampdoria : Il Milan torna a pescare in Brasile e più precisamente nel Flamengo. Dopo l’arrivo di Paquetà a gennaio, i rossoneri hanno praticamente definito l’acquisto di Leo Duarte, difensore centrale classe ’96. Ulteriori indizi arrivano in tal senso dal fatto che il difensore non si sia allenato con i rossoneri di Rio de Janeiro e molto probabilmente non scenderà in campo contro il Botafogo in campionato, in attesa di vestire un’altra maglia ...

Calciomercato Sampdoria - nome nuovo per l’attacco : spunta l’esterno del Bordeaux Kamanò : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria continua la caccia agli esterni d’attacco: oltre a Simone Verdi del Napoli, che e’ l’obiettivo numero uno, ci sarebbe un nome nuovo per il club ligure. Dalla Francia, infatti, L’Equipe annuncia l’interessamento per Francois Kamano, classe 1996, attualmente in forza al Bordeaux. Il 23enne, nazionale della Guinea, indossa la maglia dei francesi dal 2016: ha ...

Calciomercato Sampdoria - i blucerchiati si muovono in uscita : ceduto Hutvagner : “L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione al B.F.C. Siófok i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gergely Hutvagner“. Con questa brevissima nota, la Sampdoria comunica sul proprio sito ufficiale di aver effettuato una piccola operazione in uscita, cedendo Hutvagner al Siofok.L'articolo Calciomercato Sampdoria, i blucerchiati si muovono in uscita: ceduto Hutvagner sembra ...

Calciomercato Sampdoria - Di Francesco ha chiesto Nainggolan : i blucerchiati fanno sul serio : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria fa sul serio in vista della prossima stagione, già l’arrivo di Di Francesco come allenatore rappresenta un ottimo biglietto da visita. La dirigenza inoltre si sta muovendo molto bene sul mercato con l’intenzione di costruire una squadra ancora più competitiva per tentare l’assalto all’Europa League. Il tecnico ex Roma ha le idee chiare e secondo quanto riporta Gianluca Di ...

Calciomercato Sampdoria - Rigoni sempre più vicino : trovato accordo con Zenit e calciatore : Si muove la Sampdoria, è sempre più vicino l’arrivo dell’esterno offensivo argentino dello Zenit San Pietroburgo Emiliano Rigoni. Proposta dei blucerchiati accettata da parte dei russi: un milione per il prestito oneroso e riscatto a 11 al raggiungimento di un certo numero di presenze. accordo di massima anche con l’entourage del 26enne. Unico problema per lo Zenit riguarda l’eventuale sostituto: si aspetta di ...

Calciomercato Sampdoria : piacerebbe l'egiziano Trezeguet - Praet non va alla Fiorentina : La Sampdoria è molto attiva sul Calciomercato. Dopo il ritorno nell’area scouting di Pecini, il club genovese ha messo gli occhi su Mahmoud Ibrahim Hassan, meglio noto come Trezeguet, giocatore egiziano del Kasimpasa, squadra militante nella Super Lig Turca. La trattativa non è però semplice, vista la concorrenza dell’Aston Villa, ma i blucerchiati non vogliono arrendersi e cercano di ingolosire il calciatore offrendo un ingaggio vicino ai 2 ...

Calciomercato Serie A - le ultime trattative : l’Udinese si affida a Cristo - Sampdoria su Trezeguet : Calciomercato – Il Calciomercato continua ad infiammare l’estate. Tante le trattative concluse e le indiscrezioni che si susseguono. A fare il punto sono la Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport. L’Udinese tenta il colpo “divino”. I friulani hanno acquistato Cristo dal Real Madrid. Il calciatore, che può agire da prima o da seconda punta, è arrivato alla corte dei Pozzo per 1,5 milioni e ha già svolto ...