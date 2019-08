Xiaomi conferma che MIUI 11 sta per arrivare | nel giorno del 9° compleanno

Xiaomi Mi A3 e Mi A3 lite stanno per arrivare - lo conferma Xiaomi : È ormai passato un anno dalla presentazione della serie Xiaomi Mi A2, e il produttore cinese annuncia l'imminente presentazione della gamma Mi A3. L'articolo Xiaomi Mi A3 e Mi A3 lite stanno per arrivare , lo conferma Xiaomi proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi conferma due brutte notizie su Mi Band 4 : in Europa niente NFC e comandi vocali : Xiaomi Mi Band 4, nuovo dispositivo indossabile lanciato in Cina la scorsa settimana, in Europa non vanterà due feature presenti in patria. Ecco quali sono L'articolo Xiaomi conferma due brutte notizie su Mi Band 4: in Europa niente NFC e comandi vocali proviene da TuttoAndroid.