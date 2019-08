Sport italiano in lutto | morto in mare Felice Gimondi

Giovanni Malagò : “Lo Sport italiano rischia conseguenze devastanti - con Milano-Cortina 2026 in discussione. Gli atleti sono furiosi” : “sono molto preoccupato per il futuro olimpico dello sport italiano”. A dirlo è il presidente del Coni Giovanni Malagò, che un’intervista rilasciata a Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, fa il punto sulla grave situazione attuale, legata alla riforma dello sport promossa dal Governo e dalla conseguente bocciatura da parte del CIO, che apre scenari potenzialmente “devastanti” per il nostro movimento. Malagò parte proprio dai gravi danni ...

Ziliani : “Dybala era Messi (come Zaniolo) - Kean era Paolo Rossi : i deliri del giornalismo Sportivo italiano” : La stampa è impazzita, scrive Paolo Ziliani su Il Fatto Quotidiano, nella sua consueta rubrica del lunedì. E cita qualche esempio a dimostrarlo. Il 13 febbraio 2019, il vice direttore di RaiSport, Marco Marzocchi, scriveva su Twitter che non avrebbe scambiato Zaniolo per Messi. Due anni prima, l’11 aprile 2017, Mario Sconcerti, sul Corriere della Sera, scriveva che non era possibile paragonare Messi e Dbala: “Leo vale per i gol, non per il ...

Olimpiadi - a un anno da Tokyo 2020 lo Sport italiano a caccia del pass per i Giochi. Dalla Cagnotto alla 14enne Pilato : ecco chi rischia : L’Italia alle Olimpiadi di Rio 2016 vinse 28 medaglie. Ma la metà degli atleti che tre anni fa misero un metallo al collo, a 365 giorni dai prossimi Giochi estivi di Tokyo rischiano di non partire nemmeno per il Giappone. Le esultanze per le vittorie di Benedetta Pilato e Federica Pellegrini ai recenti Mondiale di nuoto, i più vincente di sempre per gli azzurri, non devono far illudere. L’Italia ha la consapevolezza di avere veterani ...

Sportitalia – C’è la fila per Ounas : tre club francesi ed uno italiano sull’algerino. fissato il prezzo : Sportitalia – C’è la fila per Ounas: tre club francesi ed uno italiano sull’algerino Sportitalia – C’è la fila per Ounas: tre club francesi ed uno italiano sull’algerino. fissato il prezzo. L’ algerino potrebbe non iniziare nemmeno la sua terza stagione con la maglia del Napoli. Questo perché il giovane attaccante azzurro, reduce da un’ ottima Coppa d’ Africa, chiede spazio per poter ...

Lo Sport italiano è spaccato. Calcio - nuoto - basket - tennis - pallavolo contro Malagò : «Parole gravi» - «crea disagio» : Il comunicato contro il presidente del Coni Gianni Petrucci, presidente Federbasket. Paolo Barelli, presidente Federnuoto e in passato avversario di Malagò per la presidenza del Coni. Angelo Binaghi, presidente Federtennis. Tre pezzi grossi dello sport italiano si schierano contro Giovanni Malagò e le sue esternazioni di ieri contro la riforma dello sport voluta dal governo. In realtà sono cinque federazioni: Calcio, basket, nuoto, tennis e ...

CorSport : Il calcio italiano è seduto sulla bolla del debito (che rischia di scoppiare) : 75 milioni per De Ligt, 45 per Barella, 85 per Pepé e per Lukaku. Icardi messo in vendita per 70, Higuain tentato per 36. A pagare tutti questi acquisti è il debito, scrive Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport. Il calcio italiano si finanzia chiedendo soldi in prestito al mercato. La Juve, l’Inter e ora la Roma (il club più indebitato della serie A, che punta a estinguere un precedente debito e a fare cassa con un bond in ...

Giovanni Malagò : “Che bella giornata per lo Sport italiano - siamo a 47 carte olimpiche” : Lo sport italiano ha vissuto due belle giornate: ieri la doppietta d’oro di Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri ai Mondiali di nuoto accompagnata dalla vittoria di Matteo Trentin al Tour de France, oggi la vittoria del Settebello contro l’Ungheria valsa il pass per la finale della rassegna iridata di pallanuoto. Nel frattempo la Nazionale di softball si sta mettendo in luce nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo ...

Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri : i più grandi vincitori seriali dello Sport italiano contemporaneo : C’è chi vince una volta sola e chi lo fa a ripetizione. La maggior parte degli atleti reagisce ai successi con un inevitabile appagamento. Altri, invece, si nutrono dell’aroma inebriante della vittoria, a tal punto da non poterne più fare a meno. Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri sono i più grandi vincitori seriali dello sport italiano contemporaneo. Gli ultimi cannibali, verrebbe da dire. Una stirpe in via di estinzione ...

Soccorso e traSportato in ospedale alpinista italiano ferito in Pakistan : Francesco Cassardo, trentenne medico di Rivoli, precitato per centinaia di metri durante una discesa con gli sci dal Gasherbrum VII, in...

Lo Sport italiano sorride : 60 mln in più per le federazioni : Sessanta milioni di euro in più, rispetto a quanto preventivato, per le federazioni: questi i risultati del meccanismo di autofinanziamento introdotto dalla riforma dello sport del 2018. Lo ha annunciato il sottosegretario con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, con una lettera al presidente di sport e Salute, Rocco Sabelli, e a tutti gli organismi sportivi. […] L'articolo Lo sport italiano sorride: 60 mln in più per le federazioni è ...

MotoGp - Pecco Bagnaia salta le FP2 del Gp del Sachsenring : l’italiano traSportato in ospedale : Il pilota della Pramac è stato trasportato in ospedale dopo la caduta di questa mattina, avvenuta in curva 8 durante le FP1 del Gp del Sachsenring Pecco Bagnaia non scenderà in pista questo pomeriggio per la seconda sessione di prove libere del Gp del Sachsenring, il pilota della Pramac infatti è stato trasportato presso l’ospedale di Chemnitz per via della caduta che lo ha visto protagonista nelle FP1. Alessandro La Rocca ...