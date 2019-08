Pari a Minsk | Torino ai play-off di Europa League

Europa League : Torino ai playoff - a Minsk basta il Pari : Un pareggio a Minsk accompagna il Torino ai playoff di Europa League, dove affrontera' gli inglesi del Wolverhampton per conquistare l'accesso alla fase a gironi della Europa League. Il 5-0 dell'andata aveva messo piu' che al sicuro la qualificazione nei confronti dei bielorussi dello Shakhtyor Soligorsk, che avevano come unico obiettivo chiudere con un punteggio meno disonorevole in casa e l'1-1 finale accontenta entrambe le squadre. In ...