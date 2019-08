“Il bio non è una bufala” | il libro-viaggio di Stefano Genovese che apre gli occhi

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 16 agosto 2019) “Il bio non è una bufala perchè fa bene, è giusto e fa risparmiare“: lidiuscito esattamente il 28 Agosto 2018 sta per compiere un anno e in questi dodici mesi ha conquistato l’Italia con le sue storie che entrano nelle viscere delle aziende biologiche più importanti, curiose e affascinanti d’Italia. Il volume (Pagg 280 – Euro 17,50, edizioni Piemme), infatti, racconta la storia di 12 aziende che il giornalistaè andato ad incontrare per scoprire il dietro le quinte del settore più in crescita nell’agricoltura del nostro Paese, in un’ottica di valorizzazione dell’eccellenza italiana. “Ildi un consumatore esperto per vincere la diffidenza” nei confronti del biologico, alimentata dallo scetticismo per la novità e negli scorsi decenni dal fango spalato addosso dalle grandi industrie di ...

