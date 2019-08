Disney+ sta lavorando a una serie su Obi-Wan Kenobi | Ewan McGregor in trattative

Fonte : dituttounpop

(Di venerdì 16 agosto 2019)staa unatv su Obi-Waninper tornare nei panni del noto personaggio dell’universo Star Warscontinua a mettere in campo l’artiglieria forte per rimpolpare il suo catalogo ditv originali disponibili nei prossimi anni. Se già c’è una lineup pronta ditv Marvel che si troveranno direttamente all’interno della nuova fase del Marvel Cinematic Universe, continua ad espandersi anche l’universo Star Wars, con uno dei personaggi più importanti: Obi-Wan. Pare chesia incon Disney per rivestire i panni del noto maestro Jedi, per unatv ancora senza titolo in sviluppo per il servizio streaming. I dettagli sullanon si conoscono ancora, sappiamo solo che Obi-Wanne sarà il protagonista. La notizia potrebbe essere confermata da Disney ...

AllegraDavide : RT @dituttounpop: #DisneyPlus sta lavorando a una serie tv sul personaggio di Obi-Wan Kenobi ed è in trattative con Ewan McGregor per il ru… - dituttounpop : #DisneyPlus sta lavorando a una serie tv sul personaggio di Obi-Wan Kenobi ed è in trattative con Ewan McGregor per… - letizialoise : RT @pondgitsune: mio fratello è fuori appoggiato al balcone che guarda le stelle mentre ascolta musica sta diventando una dramatic disney… -