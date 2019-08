Autostrade per l’Italia riattiva i Tutor | dalla Cassazione arriva il via libera

TRAFFICO Autostrade FERRAGOSTO 2019/ Bollettino viabilità : code in A10 per incidente : TRAFFICO AUTOSTRADE FERRAGOSTO 2019 in tempo reale: prime code e rallentamenti in A10 a causa di un incidente, le ultime notizie aggiornate.

Ponte Morandi - un anno dopo. Vertici Autostrade via da cerimonia religiosa. Conte : giustizia per le vittime : Ponte Morandi, un anno dopo. Oggi 14 agosto 2019 ricorre un anno dalla tragedia che ha spezzato in due la città di Genova, provocando la morte di 43 persone, tanti feriti, centinaia di sfollati e creando forti disagi economici e logistici alla città che può vantare il maggior porto commerciale italiano. Genova, la demolizione del Ponte Morandi (VIDEO): crollo pile 10 e ...

Ponte Morandi - capo periti Autostrade : Nessuno conosce motivo crollo : Ponte Morandi, capo periti Autostrade: Nessuno conosce motivo crollo Franco Braga, coordinatore dei consulenti tecnici della società, sottolinea che il viadotto "era in buona salute" e che probabilmente un insieme di cause "poco prevedibili" ha comportato la caduta. "Non sono stati gli stralli i primi a ...

Ponte Morandi - cerimonia per l’anniversario del crollo. Via i vertici di Autostrade : l’hanno chiesto parenti delle vittime a Conte : È cominciata con la lettura dei nomi delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi la cerimonia di commemorazione sotto la nuova pila 9 del viadotto, nel giorno del primo anniversario della tragedia. A Genova ci sono il capo dello Stato Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e molti altri rappresentanti del governo. Poco prima dell’inizio un gruppo di parenti delle ...

Ponte Morandi - la delegazione di Atlantia e Autostrade lascia la commemorazione. Applausi per Mattarella : Alle 11,36, momento esatto del crollo, la città si ferma per un minuto di raccoglimento. A rompere il silenzio solo il suono delle campane delle chiese della città e il fischio delle sirene delle navi attraccate al porto

Ponte Morandi - al via la commemorazione per l’anniversario del crollo. Via i vertici di Autostrade su richiesta dei parenti : Il capo dello Stato Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono nel capannone sotto la nuova pila 9 del Ponte Morandi, dove viene ora celebrata la messa in ricordo delle 43 vittime del crollo nel giorno del primo anniversario della tragedia. In mattinata erano arrivati alla commemorazione anche il numero uno di Atlantia ed ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia ...

Il Fatto : Per Autostrade il crollo del Ponte Morandi è stato solo un piccolo incidente di percorso : Il crollo del Ponte Morandi – un anno oggi – avrebbe potuto trasformarsi in un ko mortale per l’impero dei Benetton. E invece, si è rivelato solo un piccolo incidente di percorso, scrive Il Fatto Quotidiano, Dopo la tragedia, in un giorno solo Atlantia perse, in Borsa, un quarto del suo valore: 5 miliardi. Oggi, a distanza di 12 mesi soltanto, Autostrade e la sua holding quotata, Atlantia, hanno cancellato dai loro bilanci ...

Autostrade - Nuovo sciopero in vista il 25 e 26 agosto : Il 25 e il 26 agosto è un programma uno sciopero di quattro ore nelle Autostrade. Dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 di domenica 25 agosto e dalle 22 di domenica 25 alle 2 di lunedì 26 si fermeranno gli addetti all'esazione ai caselli e il personale turnista non sottoposto alla regolamentazione dello sciopero, si legge nel comunicato diffuso da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica. La protesta segue la rottura ...

Autostrade - nuovo sciopero di 4 ore il 25 e 26 agosto : "nuovo sciopero di 4 ore nelle Autostrade i prossimi 25 e 26 agosto". A proclamare la protesta sono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica "a seguito della rottura della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di settore e per la necessità di proseguire la mobilitazione del personale dopo il primo sciopero effettuato gli scorsi 4 e 5 agosto". "Dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 di ...

Autostrade - un altro sciopero : due giorni da incubo - segnatevi queste date : Annunciato dai sindacati un nuovo sciopero il 24 e 25 agosto delle Autostrade. Nuovi disagi sulle Autostrade: questa volta nel weekend di rientro dalle ferie. I sindacati hanno infatti annunciato una nuova agitazione di quattro ore nel fine settimana del 25 e 26 agosto. La mobilitazione segue quella

Traffico Autostrade oggi in tempo reale - bollino rosso/ Code su A14 - A9 e per i laghi : Traffico autostrade tempo reale oggi domenica 11 agosto 2019: bollino rosso esodo Ferragosto. Code sull'A1 e l'A22, viabilità e ultime notizie.

Autostrade A24/A25 - salta intesa per blocco tariffe - rischio rincari pedaggi da settembre : L'Aquila - Durante l'ultima seduta del Cipe è stato esaminato il nuovo Piano economico e finanziario, messo a punto da Mit, in veste di concedente, e dal concessionario Strada dei Parchi, per la gestione delle Autostrade A24 e A25. Lo rende noto il Ministero delle infrastrutture e trasporti in una nota, spiegando che ora "si va dunque verso uno sblocco dell'impasse su questa concessione, il cui Pef era scaduto e mai ...

Bologna - tir si schianta su un cantiere sulla A14 : uccisi due operai di Autostrade : Due operai che lavoravano per conto di Autostrade sono morti, investiti da un Tir che ha invaso un cantiere allestito nel tratto bolognese della A14, a Borgo Panigale. Un altro terribile incidente in...