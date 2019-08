Shock tra gli esperti | le microplastiche inquinano anche l’Artico | cadono in grandi

Le notizie del giorno – Shock maltempo - due tragedie sfiorate nel mondo del calcio : Le notizie del giorno – La procura di Ferrara ha dissequestrato lo stadio Paolo Mazza, sede delle partite della Spal, disponendone la restituzione al Comune, proprietario dell’impianto. I sigilli della Guardia di finanza erano scattati il mese scorso per presunte irregolarità nelle procedure di collaudo dei lavori di ampliamento fatti nel 2018, dopo la promozione della squadra cittadina in serie A. Il consulente della procura ha ...

Strage in Tanzania - esplosione provoca almeno 62 morti e 70 feriti : cercavano di raccogliere il carburante perso da un’autocisterna [FOTO e VIDEO Shock] : Nuova tragedia della disperazione in Africa: decine di persone sono rimaste uccise da un’esplosione mentre raccoglievano il carburante fuoriuscito da un’autocisterna che aveva subito un incidente a Morogoro in Tanzania. Il bilancio provvisorio è di almeno 62 morti e 70 feriti, molti in gravi condizioni a causa della gravità delle ustioni riportate. “Temiamo che il numero delle vittime possa aumentare“, ha affermato un ...

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 12-16 agosto 2019 : Notizia Shock per Francisca! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 12 a venerdì 16 agosto 2019: Roberto rinuncia alla proposta di Francisca per amore di Maria! Fe parte sola… Anticipazioni Il Segreto: Roberto compra la banca di Francisca e la spiazza rifiutando la sua offerta! Elsa litiga con Isaac e difende Alvaro! Fe delusa da Mauricio che non vuole partire con lei, ma restare a Puente Viejo! Dalle anteprime sulla soap iberica, trapela una settimana ...

Zenit - i tifosi Shock su Malcom : “calciatori neri contro la tradizione del club” : Lo Zenit ha piazzato un grande colpo di mercato, si tratta dell’arrivo dell’attaccante Malcom acquistato dal Barcellona, in passato il brasiliano era stato ad un passo anche dalla Roma, nelle ultime ore si è verificato un episodio bruttissimo. I tifosi della Zenit precisando di non essere razzisti si sono sbilanciati contro l’arrivo del calciatore, rimproverando ai dirigenti dello Zenit “la mancanza di rispetto nei ...

Calciomercato Juventus - scambio Dybala-Lukaku : contratto Shock per il belga! : Calciomercato Juventus- Continua a tener banco il possibile scambio di mercato tra Lukaku e Dybala. L’attaccante argentino ha fatto ritorno a Torino e tornerà ad allenarsi il 5 agosto. La Joya valuterà con calma il suo possibile passaggio allo United. Lo stesso numero 10 bianconero, come riportato dalla stampa inglese, avrebbe avanzato una richiesta da […] More

La trans Guendalina Rodriguez Shock : “sono stata aggredita da Wanda Nara in discoteca” : In attesa di decidere il futuro dell’attaccante Mauro Icardi con Napoli o Juventus possibili destinazioni, continuano a circolare voci sulla vita privata dell’attaccante argentino, nelle ultime ore a fare discutere è stato un tweet di Guendalina Rodriguez. Negli ultimi mesi la trans era uscita allo scoperto dichiarando di aver fatto sesso proprio con l’attaccante dell’Inter scatenando la reazione della moglie Wanda ...

Foto Shock del ragazzo bendato in caserma - il carabiniere responsabile sarà trasferito : Il militare che ha messo la benda al giovane americano arrestato per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega sarà immediatamente spostato ad un reparto non operativo. La procura di Roma apre un'inchiesta

Alluvione lampo in Cambogia - crolla un ponte e ingoia due motociclisti : trascinati dalla corrente [FOTO e VIDEO Shock] : Ecco il terrificante momento in cui due motociclisti sono stati trascinati via dalla corrente dopo il crollo di un ponte a causa di un’Alluvione lampo in Cambogia. Kinak DaLi e Sok Vandy, soldati della prima Light Infantry Division, stavano attraversando il ponte fatto di tronchi e fango quando ha ceduto a causa della forza del fiume sottostante. Terrificanti le immagini contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo. Il ...

Shock al centro commerciale : donna rimane incastrata nelle scale mobili e perde una gamba : L'incidente in un centro commerciale cinese. La donna, una ultrasessantenne, ha riferito di essersi accorta solo all'ultimo momento che gli scalini stavano cedendo. Per alcun testimoni invece la donna avrebbe ignorato o non avrebbe visto un cartello che indicava la riparazione e il collaudo in corso delle scale.Continua a leggere

Scoperta Shock a Pietrasanta : vedono corpo galleggiare in acqua - 43enne morto annegato : Dalla spiaggia in molti hanno scorto con orrore che in mare, a poche decine di metri dalla riva, galleggiava il corpo senza vita di un uomo a faccia in giù. La vittima è stata successivamente identificata come un cittadino cinese di 43 anni. Per lui inutili i soccorsi dei servizi di salvataggio e poi del personale del 118.Continua a leggere

Serena Grandi - la confessione Shock : "Perseguitata dal mio ex - ha provato a entrare in casa" : Sui social il lungo sfogo dell'attrice dopo mesi di inferno e l'appello a non far cadere nel vuoto le sue parole

Alluvioni nel nord della Spagna : uomo trascinato via dalla furia dell’acqua - FOTO e VIDEO Shock : Piogge torrenziali hanno causato Alluvioni e gravi danni in diverse città del nord della Spagna, come Tafalla, Olite e Pueyol. Il corpo senza vita di un uomo trascinato via nella sua auto dalla furia dall’acqua è stato ritrovato in una località della Navarra. Le Alluvioni, accompagnate da forti grandinate, hanno costretto a chiudere diverse strade e si sono registrate diverse interruzioni di corrente in varie parti della Spagna. Alluvioni ...

Denti umani tra i cassonetti : Shock e mistero a Roma in piena emergenza rifiuti [FOTO] : L’emergenza rifiuti che sta interessando Roma è stata scossa, ieri, da un mistero che ha letteralmente sconvolto i cittadini: centinaia di Denti umani sono stati ritrovati in mezzo ad alcuni cassonetti. Si tratta di canini e incisivi, fotografati ieri da un residente in viale Adriatico, intorno ai cassonetti all’altezza del civico 2 b, a Montesacro. “Li ho fotografati in mattinata, verso le 12 – ha raccontato ad Adnkronos Mario ...

Temptation Island - seconda puntata : video Shock per Andrea - Jessica lo tradisce con il single Alessandro? : Dopo aver rifiutato il falò di confronto, Jessica si avvicina al tentatore Alessandro e Andrea è costretto a osservare la sua ragazza dal villaggio dei fidanzati.