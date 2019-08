Il video dei blooper dell’ISIS diffuso da al Qaida

Sequestro a Torino : donna caricata su un furgone - salvata dopo sos dei passanti video : caricata a forza su un camioncino di colore nero con a bordo tre tedeschi, alcuni passanti hanno dato l'allarme e il mezzo è stato bloccato dalla polizia. Secondo le prime ricostruzioni all'origine del rapimento, una vendetta per una truffa subita

Sindaco di Messina Cateno De Luca esulta per lo sgombero dei clochard e posta il video : Il Sindaco di Messina Cateno De Luca è stato attaccato sui social per aver postato sul suo profilo Facebook le immagini dello sgombero di due senzatetto che sostavano sul marciapiede davanti al Palacultura: "sgombero in corso dei nuovi padroni della struttura! Si inizia ad applicare l’ordinanza del Sindaco De Luca!", ha commentato in toni entusiastici.Continua a leggere

Dave Grohl dei Foo Fighters invita sul palco un fan sulla sedia a rotelle (video) : Durante il concerto di ieri sera, 13 agosto, in occasione dello Sziget Festival di Budapest Dave Grohl dei Foo Fighters ha fatto salire sul palco un fan costretto su una sedia a rotelle. Lo spettatore aveva più volte attirato l'attenzione del frontman, grazie ai presenti che di tanto in tanto lo sollevavano per offrirgli una visuale più chiara. A quel punto Grohl ha invitato il pubblico a sollevarlo e a trasportarlo sul palco prima di suonare il ...

video Ovazione da brividi dei tifosi del Boca Juniors per l’esordio di De Rossi : Stanotte è andato in scena il primo match della carriera di Daniele De Rossi con la maglia del Boca Juniors dopo 18 anni passati tra le fila della Roma. La partita vedeva fronteggiarsi Boca Juniors e Almagro nei sedicesimi di finale della Coppa d’Argentina a La Plata ma l’interesse dell’ambiente e dei tifosi era legato all’attesissima prima apparizione ufficiale del “Tano” con i colori degli Xeneizes. De Rossi ...

YouTube testa una nuova homepage per la versione Web con miniature dei video più grandi : Il team di YouTube sta testando una homepage ri-progettata per la versione Web del servizio che sfrutta miniature di video molto grandi. Ecco tutti i dettagli L'articolo YouTube testa una nuova homepage per la versione Web con miniature dei video più grandi proviene da TuttoAndroid.

video – Giornata mondiale dei mancini - la SSC Napoli omaggia Diego Armando Maradona : Nella particolare Giornata mondiale dei mancini, la SSC Napoli ha voluto rendere omaggio al più grande mancino di tutti i tempi, Diego Armando Maradona, con un VIDEO postato sul profilo Twitter ufficiale: It's International Left-handers Day, but we all that Maradona's magic was with his left foot. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/YDUrhhVYKo — Official SSC Napoli (@en_sscNapoli) August 13, 2019 Resta aggiornato sul ...

Secondo Phil Spencer lo streaming rivoluzionerà il mondo dei videogiochi solo tra molto tempo : Con l'annuncio di piattaforme come Google Stadia e Project x Cloud molti di voi penseranno sicuramente che il modo di giocare e concepire il videogioco potrebbe presto subire una rivoluzione, tuttavia Secondo Phil Spencer le cose non stanno così.Il boss della divisione Xbox pensa infatti che lo streaming rivoluzionerà certamente il concetto di videogioco, tuttavia non così velocemente come in molti hanno teorizzato:"Penso che lo streaming ...

video Simone Biles vince i Campionati Nazionali - gli esercizi del sesto triongo : sfiora il muro dei 60 punti - pazzesco corpo libero : Simone Biles ha vinto il concorso generale ai Campionati Statunitensi 2019, la fuoriclasse di Columbus ha conquistato il titolo nazionale per la sesta volta in carriera eguagliando uno storico record che durava da quasi 70 anni. La Campionessa Olimpica e del Mondo si è imposta con un complessivo 118.500, la somma dei due giorni di gara: 58.650 nell’all-around di venerdì notte, 59.850 nella prova di ieri. Per quanto riguarda ...

Matteo Salvini - le dure accuse dei leghisti veneti dopo un video di Zaia : "Non è un caso" : La rivolta dei leghisti veneti contro Matteo Salvini. Impensabile due volte: perché accade sulla bacheca Facebook di Luca Zaia, dopo che il governatore (amatissimo dagli elettori) condivide una diretta del vicepremier a Pescara e poi a Campobasso, e perché sulla carta era proprio la pancia leghista

Su YouTube la maggior parte dei video nega i cambiamenti climatici : Protesta contro il cambiamento climatico (foto: Getty images) Cercando “cambiamenti climatici” su YouTube ci sono più probabilità di imbattersi in video che ne neghino l’effettiva e allarmante esistenza. Questo è quello che emerge dallo studio pubblicato da Joachim Allgaier, presidente del Society and Technology, Human Technology Center (HumTec) della Rwth Aachen University di Aquisgrana in Germania. Lo studio fa notare come, sfruttando il ...

Roma-Real Madrid - Dzeko segna (forse) uno dei suoi ultimi gol all’Olimpico : ma è uguale al primo [video] : Amichevole di lusso all’Olimpico di Roma tra i giallorossi e il Real Madrid. Spettacolo e gol nel primo tempo, 2-2 all’intervallo. Reti di Marcelo, Perotti e Casemiro, grande prestazione di Dzeko, autore del secondo gol giallorosso e di tante belle giocate. Il bosniaco potrebbe essere all’ultima gara con la maglia della Roma. Bellissimo il suo gol, molto simile al suo primo sigillo in maglia giallorossa contro il ...

Proposta di matrimonio alla Valle dei Templi - sboccia l’amore all’alba : “Mi sposi?” (video) : Nella Valle dei Templi succede l’inaspettato. Il luogo più denso di storia e cultura si trasforma anche in un luogo più che romantico per chiedere la mano della propria amata. E se si pensa che la dichiarazione d’amore è giunta mentre sui Templi più belli della Magna Grecia stava per albeggiare, lo scenario appare ancora più suggestivo. Ad Agrigento la Proposta di matrimonio è avvenuta davanti a dee e dei della Valle dei Templi e ...

Matthew Bellamy dei Muse ha sposato Elle Evans - i video e le foto dalle nozze : Il leader dei Muse (in passato legato all'italiana Gaia Polloni e all'attrice Kate Hudson) ha sposato la modella e attrice Elle Evans. Ecco le immagini dElle nozze, dalla cerimonia al taglio della torta, dal ballo al lancio del bouquet. Il matrimonio si è celebrato in una splendida location a Malibu, in California.Continua a leggere