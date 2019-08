Spagna,preso latitante:trafficava droga

Arrestato a Valencia, Massimiliano Cornegliani: broker nel narcotraffico internazionale, legato alla mafia siciliana e alla 'ndrangheta calabrese.dal 2017,ricercato per espiare una condanna di 7 anni per estorsione con minacce di morte e violenza, legata al traffico di.Definito come violento, spregiudicato, senza remore. Minacciò anche il magistrato della Dda che indagava su di lui. Catturato su mandato europeo mentre si faceva consegnare dei documenti con ulteriori false generalità da usare in America Latina.(Di mercoledì 14 agosto 2019)