Shailene Woodley | «Indovinate chi invito a cena»

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 14 agosto 2019)Questo è un estratto dell’intervista di copertina pubblicata sul numero 33 di Vanity Fair, in edicola fino al 20 agosto 2019 Parliamo in macchina, un trasferimento da Brooklyn a Soho che, grazie al traffico newyorchese, dura tantissimo.ha ancora sul viso il make-up dell’ultimo scatto di questo servizio, con i petali di fiore intorno a un occhio. «Mi rendo conto che per lei sarà strano intervistare qualcuno truccato in questo modo, ma voglio assolutamente che Laura lo veda». Laura è Laura Dern, sua madre nella finzione del film Colpa delle stelle, uscito nel 2014 dopo il primo dei tre capitoli della saga Divergent, che consolidò il suo successo come attrice, e che le ha poi dato la possibilità di esordire come produttrice in Resta con me ...

