Ignazio Moser si separa da Cecilia | pronto per un nuovo reality?

Fonte : lanostratv

(Di mercoledì 14 agosto 2019)a Pechino Express 2019 senzaRodriguez? Dopo aver partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, vinta da Daniele Bossari,sembra esserea tuffarsi in una nuova avventura. Per farlo, però, dovràrsi per qualche tempo dalla sua amataRodriguez. La loro storia d’amore prosegue a gonfie vele: i due sono sempre più innamorati, non perdono occasione di pubblicare sui loro profili foto in cui si nota tutta la passione nei loro baci e abbracci. Amatissimi e seguitissimi, tutto sembra procedere per il meglio. Il ciclista trentino potrebbe diventare uno dei concorrenti della prossima edizione del famoso adventure game del secondo canale della Tv di Stato.a Pechino Express? È questa la notizia lanciata in anteprima dalnumero del settimanale Chi. “è in corsa per partecipare a Pechino ...

ChiccoseDOC : LE CHICCHE DI GOSSIP: IGNAZIO MOSER IN LIZZA COME PAPABILE VIAGGIATORE DI “PECHINO EXPRESS 8”?… - carmenFashionCr : Cecilia Rodriguez lavora in campagna: il commento di Ignazio - Elisa60388018 : RT @Miss_Scofield: News e riepilogo: Marco Cartasegna in fuga con Giulia Salemi, amica di Soleil Stasi, ex di Cartasegna, amico di Ignazio… -