Autismo o autismi?

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 14 agosto 2019) (A cura di Marco Pagani, IIT)Quanti e quali tipi diesistono? A oggi una delle principali sfide nel campo dei disturbi dello spettro autistico è capire perché questa classe di malattie del neurosviluppo sia così eterogenea e possa assumere molteplici manifestazioni cliniche. Come capire quindi cosa differenzia e cosa accomuna le diverse “forme” di?Grazie a un progetto finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Marie Curie, ho raccolto la sfida per rispondere a questi interrogativi. Lo studio vedrà la collaborazione dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Rovereto e il Child Mind Institute di New York e avrà l’obiettivo di capire come l’– e soprattutto le mutazioni genetiche che lo causano - altera la rete di connessioni funzionali tra le varie aree del cervello.Ad ...