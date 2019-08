Incendio nel reparto di psichiatria in ospedale | una paziente è morta carbonizzata

Bergamo - paziente morta nell'Incendio dell'ospedale : Una paziente è morta carbonizzata nell’incendio scoppiato questa mattina al terzo piano della torre sette dell’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, dove si trova il reparto di psichiatria.La donna si trovava nella stanza da cui sono partite le fiamme. L’incendio è stato spento e ora resta da accertare la causa delle fiamme. Non risultano al momento altri feriti.

Incendio - rogo gigantesco nel Nuorese : in azione 4 Canadair e 6 elicotteri : Cinque elicotteri, più il Super Puma e quattro Canadair stanno cercando di arginare il gigantesco rogo scoppiato in località Tiddiriche a Bitti nel Nuorese. Le fiamme stanno devastando bosco e sughereta e, viste le alte temperature, sembrano difficili da arginare. I mezzi aerei stanno lanciando da ore bombe d’acqua sulla zona, mentre le squadre a terra di Protezione civile, Corpo forestale, uomini dell’agenzia Forestas e volontari ...

Russia - Incendio alla base militare : sale a 7 il numero delle vittime. Nelle città vicine si fa scorta di iodio contro le radiazioni : sale a 7 il numero dei morti causato dall’incidente avvenuto giovedì 8 agosto nell’area militare di Nyonoksa, nella regione di Arkhangelsk durante i test di un motore jet a propellente liquido. A riferirlo è proprio il dipartimento di comunicazione dell’agenzia nucleare russa Rosatom, citato dall’agenzia di stampa Interfax. Nel frattempo i residenti delle città della Russia settentrionale vicine alla base militare stanno ...

Incendio Faenza - domate le fiamme nel capannone Lotras : ecco l’esito delle analisi sull’aria : Dopo ore di apprensione è stato domato l'Incendio scoppiato venerdì 9 agosto in una ditta di logistica: paura tra la popolazione per l'impressionante nuvola di fumo nero e denso che si sollevava dalla sede della ditta Lotras System. Intanto l'Arpae Emilia-Romagna rassicura: valori dell'aria nella norma. Si attendono i risultati definitivi.Continua a leggere

Incendio a Faenza - nel Ravennate : rogo ancora in corso - resta la colonna di fumo : ancora in corso l’Incendio nel deposito di logistica Lotras System a Faenza: vigili del fuoco e protezione civile stanno valutando se abbattere i muri perimetrali dell’edificio per spegnere i focolai che consentono ancora alle fiamme di essere alimentate. ancora visibile l’alta colonna di fumo in cielo, anche se il vento ha cambiato direzione, e da Ravenna si è spostato in direzione Forlì: la precauzione, per i cittadini, è ...

Russia - ‘sintomi di esposizione alle radiazioni’ sui feriti dell’Incendio nella base militare di sottomarini atomici. Autorità : ‘Livelli normali’ : Le sei vittime rimaste ferite nell’incidente nella base militare di sottomarini atomici di Severodvinsk, dove l’8 agosto è scoppiato un incendio che ha provocato la morte di due specialisti, sono state portate a Mosca su due aerei e ricoverate presso il centro biofisico nazionale di Burnazyan con sintomi di esposizione alle radiazioni. Lo riporta la testata digitale Baza, ripresa da molti media russi. Un video, diffuso dalla testata, ...

Scoppia il motore di una moto al Red Bull Ring : Incendio e paura nel paddock : paura nel paddock del Red Bull Ring, sede delle gare di motoGp e motoE del weekend: Scoppia il motore della moto elettrica di Niki Tuuli che dà vita ad un pericoloso incendio Momenti di panico nel paddock del Red Bull Ring, circuito sede delle gare di motoGp e motoE del weekend. Proprio una moto appartenente alla classe elettrica, quella di Niki Tuuli, vincitore del primo Gp versione E, ha preso fuoco a causa dello scoppio della batteria ...

Incendio nel Siracusano - fiamme sulle ville : evacuati i residenti : Paura in Sicilia dove un Incendio è scoppiato nel primo pomeriggio intorno alle 14 in contrada Punta delle Formiche, alla periferia di Pachino (Siracusa). Il rogo ha attaccato alcune ville residenziali: una delle quali è stata danneggiata dalle fiamme, alimentate dalle folate di aria calda che si sono registrate in tutto il Siracusano fin dalla mattinata. I residenti sono stati evacuati ma durante le operazioni di spegnimento dei vigili del ...

Incendio a Faenza - nel Ravennate : i comuni limitrofi in allerta per i fumi [FOTO] : Svariati comuni della Romagna, tra cui Ravenna e Forlì, sono in allerta per il propagarsi dei fumi derivanti dal vasto Incendio ancora in corso a Faenza. Dalla scorsa notte, in un magazzino di stoccaggio merci della ditta Lotras, stanno bruciando plastiche, barili di olio, componenti per auto e materiale di ogni tipo. Le operazioni di spegnimento si profilano molto lunghe e difficili, ci si sta adoperando per reperire un’ingente ...

Faenza - Incendio in un magazzino : “tonnellate in fiamme - tra cui olio alimentare e plastica”. Il sindaco : “Restate in casa e chiudete finestre” : “Tonnellate di materiale in fiamme”, tra cui olio alimentare, ceramiche e plastica. Sono i materiali che dalla scorsa notte stanno bruciando in un magazzino di logistica di Faenza, in provincia di Ravenna. Le fiamme, accompagnate da vari scoppi, hanno sprigionato alte colonne di fumo visibili anche a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono operative sette squadre di Vigili del Fuoco da Faenza, Ravenna, Forlì e Bologna oltre ai ...

Maxi Incendio in magazzino a Faenza : tonnellate di materiale in fiamme - “operazioni difficili” : “tonnellate di materiale in fiamme“, anche olio alimentare, ceramiche e plastica, nel magazzino di logistica che brucia dalla notte scorsa a Faenza, in provincia di Ravenna. In fiamme, per cause ancora da accertare, “un capannone di 21mila metri quadri in cui sono stoccate merci di ogni tipo, dal vestiario a componenti d’auto“, ha dichiarato all’ANSA il sindaco Giovanni Malpezzi, che segue le operazioni sul ...

Russia - Incendio nella base militare di sottomarini atomici di Severodvinsk : un morto - almeno dieci feriti : Una persona è morta nell’incendio scoppiato in una base militare a Severodvinsk, nella regione di Arkhangelsk, nel nord della Russia, sede dei sottomarini atomici della flotta del nord. Lo riportano diversi media russi. Secondo Interfax, sono nettamente udibili delle esplosioni. Stando a una fonte dei servizi di emergenza citata dalla Tass l’incidente è avvenuto a bordo di una nave e al momento si registrano dieci feriti. L'articolo ...

Salerno : Incendio nell’isola ecologica a Sala Consilina : Un incendio, probabilmente doloso, si è sviluppato questo pomeriggio all’interno dell’isola ecologica comunale di Sala Consilina, in provincia di Salerno. Il rogo – da quanto si apprende – ha avuto origine in un terreno agricolo adiacente l’isola, che e’ ubicata in localita’ San Giovanni. Sono andati in fumo i rifiuti della frazione indifferenziata. Dalle 17 circa stanno operando i Vigili del fuoco del ...

Una donna è morta nell’Incendio di un capannone dove vivevano decine di migranti in provincia di Matera : A Metaponto, in provincia di Matera, una donna è morta nell’incendio di un capannone in cui vivevano decine di migranti, occupati nelle attività agricole della zona. Il capannone fa parte dell’ex complesso industriale Felandina, dove gruppi di migranti vivono in