Reggio Calabria | al Museo Archeologico “Donne in orbita | l’universo al femminile” con la

Prima volta per Levante a Reggio Calabria - grandi emozioni nella serata tributo allo “stretto necessario” : Non ancora casa, ma quasi. L'unica data calabrese del tour estivo di Levante segna un avvicinamento progressivo alla terra natìa dopo le tappe di Caserta e Lecce. A separare Claudia Lagona dalla sua Sicilia c'è solo lo stretto di Messina, e l'atmosfera familiare della suggestiva Piazza Castello alimenta un'intesa tutta speciale fra Levante e il pubblico di Reggio Calabria. Il suo primo concerto sulla sponda continentale dello stretto è un ...

Jovanotti a Roccella Jonica il 10 agosto - il Jova Beach Party arriva a Reggio Calabria : info scaletta e ultimi biglietti : Il Jova Beach Party raggiunge Reggio Calabria oggi, sabato 10 agosto 2019. Jovanotti sarà a Roccella Jonica (Reggio Calabria) stasera per un concerto presso l'Area Natura Village.Sono ancora disponibili in prevendita alcuni biglietti al prezzo di 59,80 euro per posto unico non numerato in piedi. La spiaggia non consente di acquistare biglietti di tipologia diversa dal posto non numerato in piedi. Dopo la cancellazione dell'evento in programma a ...

'Ndrangheta : 28 arresti in provincia di Reggio Calabria : La Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, sta eseguendo dalle prime luci dell’alba una vasta operazione finalizzata all’esecuzione di 28 arresti, 23 in carcere e 5 ai domiciliari. Colpiti i vertici, affiliati e prestanomi delle cosche del reggino Muià, Figliomeni e Commisso. 'Ndrangheta, blitz tra Calabria e Liguria: ...

Reggio Calabria : la notte di San Lorenzo sulla terrazza del Museo Archeologico : Nel ricco calendario di eventi previsti all’interno de “Il festival calabrese dell’Astronomia” si inserisce lo spettacolo “Atlas Coelestis: la musica e le stelle”. Il MArRC e il Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria festeggiano insieme e in musica la notte di San Lorenzo con le note del Maestro Giovanni Renzo. L’iniziativa rafforza la già consolidata collaborazione tra il Planetario ed il Museo Archeologico Nazionale, parte fondamentale ...

ULTIME NOTIZIE/ Oggi - ultim'ora : 'ndrangheta - 28 arresti a Reggio Calabria - 9 agosto - : ULTIME NOTIZIE di Oggi, 9 agosto 2019: 'ndrangheta, 28 arresti a Reggio Calabria. Crisi di governo: Salvini stacca la spina.

‘Ndrangheta - seconda tranche dell’operazione che collega l’Italia al Canada : 28 arresti a Reggio Calabria : “La ‘Ndrangheta non ha confini decisionali e Siderno non è un ‘locale’ come tutti gli altri, ha competenze che non ha nessuno”, aveva detto il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo il 18 luglio scorso, in occasione della prima tranche di arresti dell’operazione Canadian ‘ndrangheta Connection. Che ora prosegue: stamattina sono state arrestate 28 persone – 23 in carcere e 5 agli arresti ...

Adeguamento sismico - tecnologie innovative per decollo e atterraggio e molto altro : l’Aeroporto di Reggio Calabria si rinnova - ecco i progetti [SCHEDE e VIDEO] : Stamattina a Reggio Calabria il vice ministro dell’Economia Laura Castelli, il Presidente dell’ENAV Nicola Zaccheo, il Presidente della Sacal Arturo De Felice e il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro hanno presentato i progetti per l’ammodernamento dell’Aeroporto dello Stretto scaturiti dall’emendamento dello stesso Cannizzaro, approvato dalla Camera, con cui il CIPE ha stanziato 25 milioni di euro di fondi pubblici ...

Reggio Calabria - 18 arresti per droga - riciclaggio e armi : Rosa Scognamiglio Diciotto arresti a Reggio Calabria, e in altre città italiane, per droga, detenzione illegale di armi e riciclaggio di denaro. Le indagini, coordinate dalla Procura reggina, si sono concluse questa mattina all'alba droga, detenzione di armi e riciclaggio di denaro: 18 persone arresti. Si è conclusa nelle prime ore di questa mattina un'operazione dei carabinieri a Reggio Calabria, e in altre città italiane, in ...

Rarissimo ritrovamento nel mare di Reggio Calabria : una specie tropicale aliena nel mar Jonio - “prepariamoci a nuovi pericoli” [FOTO] : Costa Jonica della Provincia di Reggio Calabria, Comune di Melito di Porto Salvo, spiaggia di Annà. Adulti e bambini si affollano intorno a un oggetto misterioso. A prima vista si direbbe un giocattolo di gomma, simile a una tartaruga mal riuscita. A ben guardare, invece, lo si scorge muoversi (e sbavare). È quindi un essere vivente, appena “pescato” nei fondali antistanti. Qualcuno lo guarda con diffidenza, i temerari lo toccano chiedendosi ...

Reggio Calabria - filippino killer ludopatico di tabaccaia catturato grazie a un tatuaggio : Un grosso tatuaggio sull'avambraccio destro, un segno distintivo inequivocabile, ha permesso di risolvere in meno di 24 ore un caso tragico, un delitto feroce ed assurdo. La Squadra Mobile di Reggio Calabria ha arrestato Billi Jay Sicat, 43 anni, origini filippine, regolarmente in Italia da cinque anni. Martedì scorso, l'uomo ha ucciso, quasi decapitandola con una mannaia, Mariella Rota, 66 anni, tabaccaia. L'omicidio è accaduto a via Melacrino, ...

Luci sul Parco dell’Aspromonte : testimonianze e degustazioni sulla terrazza del Museo Archeologico di Reggio Calabria : Natura e Cultura: un binomio che accresce il patrimonio di conoscenza e valorizza il capitale culturale immateriale di un territorio. Su questo felice binomio prosegue e si rinnova anche per la stagione estiva la sinergia tra il il Parco Nazionale dell’Aspromonte e il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, per le “Notti d’Estate” sulla spettacolare terrazza di Palazzo Piacentini. Sabato 3 Agosto, a partire dalle ore 21.00, il “salotto ...

Reggio Calabria : “perdo al Lotto per colpa tua” - e decapita la tabaccaia : Billi Jay Sicat, un filippino di 43 anni, avrebbe premeditato il delitto, il tutto perchè riteneva la povera vittima responsabile della sua ludopatia e delle sue perdite economiche che aveva accumulato. Aveva portato con sé l'arma e anche i vestiti di ricambio. L'uomo si trova sottoposto a fermo di indiziato di delitto (nelle prossime ore l’interrogatorio di garanzia) per l’omicidio di Mariella Rota, 66 anni, la titolare di una tabaccheria nel ...

Asti-Cuneo - la “Salerno-Reggio Calabria del Nord” : riparte dopo 7 anni : Due i lotti per completare il collegamento, l’investimento, in cross-financing con l’A4 Torino-Milano, fa capo al Gruppo Gavio. Lavori per 350 milioni per realizzare in totale 10 chilometri

Reggio Calabria - tabaccaia massacrata : preso killer - è ludopatico : Reggio Calabria, tabaccaia massacrata: preso killer, è ludopatico Fermato un cittadino filippino di 43 anni per l’omicidio di Mariella Rota, 66 anni, uccisa nel suo negozio nel pomeriggio di martedì. La riteneva colpevole delle sue perdite al Lotto e per questo l'ha colpita ripetutamente con una mannaia fino a ...