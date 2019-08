Need For Speed | conto alla rovescia per il reveal del prossimo titolo

Need For Speed : EA annuncia che sarà presente alla Gamescom : Oltre ad annunciare tempo fa un nuovo capitolo della popolare saga di Need for Speed, EA non ha mai detto molto su questo nuovo capitolo, tranne che sarebbe dovuto arrivare entro il 2019. Dopo aver saltato l'E3 2019, EA ha annunciato che il titolo sarà presente alla Gamescom (famosa fiera tedesca che si terrà dal 20 al 24 agosto). Al momento non sappiamo se EA sfrutterà l'evento solo per darci una data di uscita e magari il nome completo del ...

Need For Speed e Plants Vs Zombies - nuovi capitoli in arrivo quest'anno : Electronic Arts ha confermato durante la sua conference call l'arrivo di due nuovi capitoli di Plants vs Zombies e Need For Speed, che verranno pubblicati entro quest'anno.Il publisher non ha annunciato nessuna data di uscita precisa, ma i due giochi potrebbero venire pubblicati verso la fine dell'anno, in concomitanza con l'arrivo sugli scaffali di Star Wars Jedi: Fallen Order.Al contrario, NBA Live 2020 non verrà pubblicato più nel solito ...

Need For Speed Heat sarà il prossimo capitolo della serie? : EA ha deciso di non mostrare all'E3 di quest'anno il nuovo titolo appartenente al franchise di Need For Speed, ma a quanto pare sembra che qualcuno sappia già il nome del prossimo gioco.Need For Speed Heat, così sembra chiamarsi il nuovo gioco, potrebbe arrivare sugli scaffali di tutto il mondo a partire da quest'anno. Il sito austriaco Gameware sembra avere già il gioco in preordine sia su PlayStation 4 che su Xbox One. L'immagine pubblicata ...

The whistleblower lawyer : "To defeat corruption you Need to reward those who gives information". And Italy doesn’t : Stephen Kohn is a lawyer that defends whistleblowers from the '80. “Having a whistleblower law is the single most effective tool in fighting corruption and fraud"

Need For Speed World : grazie a questa mod potete giocare al titolo in modalità offline : Nel 2015, Electronic Arts ha chiuso i server ufficiali per il gioco di corse online, ovvero Need for Speed World.Ora, come riporta DSO Gaming, sarà possibile giocare nuovamente a questo titolo grazie ad una mod. Creata da berkay2578 e Nilzao, questa mod vi permetterà di avere il pieno controllo del gioco grazie ad un server offline locale personalizzabile e pienamente funzionante.Secondo berkay2578, questa è una versione modificata dell'ultima ...