L’app Now Tv sbarca su TIMVision con lo sport di Sky

Fonte : calcioefinanza

(Di lunedì 12 agosto 2019) La fruizione dei contenuti televisivi si è fatta sempre più flessibile con l’obiettivo di venire incontro a chi ha una quotidianità particolarmente frenetica, ma non vuole perdere i propri programmi preferiti. Nasce così proprio in quest’ottica la nuova soluzione pensata da TIM, che rende disponibiledi Sky “NOW TV – Ticket” con l’intera … L'articolo L’app Now Tvsucon lodi Sky

TeleDigitale : Su #TIM #TIMVISION arriva l'app #NOWTV – Ticket Sport - gigibeltrame : NOW TV Ticket Sport: in arrivo l'app di Sky per i clienti TIMVision - HDblog : NOW TV Ticket Sport: in arrivo l'app di Sky per i clienti TIMVision -