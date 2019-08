Incendi boschivi | oggi 17 richieste d’intervento aereo

Incendi boschivi in California : quest’anno potrebbero essere ancora più distruttivi - mezzo milione di case a rischio : Secondo l’agenzia Bloomberg, quasi mezzo milione di abitazioni in California, per un valore totale di 628 miliardi di dollari, sono ad alto rischio Incendio. In base ai dati del Forest Service statunitense i roghi quest’anno potrebbero essere più distruttivi di quelli del 2018, i peggiori nella storia dello Stato con 85 morti e oltre 12 miliardi di danni. L'articolo Incendi boschivi in California: quest’anno potrebbero essere ...

Da sabato ci sono vari Incendi boschivi nel centro del Portogallo : Dal pomeriggio di ieri nel centro del Portogallo una serie di incendi boschivi ha costretto parte della popolazione a lasciare le proprie case. Centinaia di vigili del fuoco stanno lavorando per spegnerli: finora solo due sono sotto controllo. Gli incendi

Incendi boschivi - oggi 20 richieste d’intervento aereo : la situazione più critica in Sicilia : Nella giornata odierna gli equipaggi dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile sono stati impegnati dalle prime luci del giorno nelle operazioni di spegnimento dei numerosi Incendi boschivi per cui si è reso indispensabile il supporto aereo alle operazioni svolte dalle squadre a terra. Al momento, sono 20 le richieste di concorso aereo ricevute dal Centro Operativo aereo ...

Ondata di Caldo a Bolzano - Protezione Civile : allerta per rischio Incendi boschivi : “Il grande Caldo anomalo di questi giorni supportato da vento da sud richiede una particolare attenzione nell’uso di fiamme libere in prossimità dei nostri boschi“. Così Mario Broll, direttore della Ripartizione provinciale foreste, mette in guardia sulla correlazione fra temperature elevate e rischio incendi. La legge provinciale sulle foreste stabilisce in Alto Adige il divieto generalizzato di accendere fuochi ad una distanza ...

Parco Nazionale del Vesuvio : al via la campagna anti Incendi boschivi : Riunione organizzativa presso la sede dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio nel Palazzo Mediceo di Ottaviano (Napoli) in vista della stagione di massimo rischio per gli incendi boschivi: il Parco ha confermato i due presidi fissi dei Vigili del Fuoco a Terzigno (Napoli) e a Ercolano (Napoli). L’impianto di videosorveglianza gestito dai Carabinieri Forestali, già attivo la scorsa stagione, nei prossimi giorni sarà ulteriormente ...

Incendi in Sicilia : roghi boschivi nel Palermitano : Intervento dei vigili del fuoco nel Palermitano, per circoscrivere un Incendio di macchia mediterranea in contrada Bevuto, a Termini Imerese. A Palermo i pompieri sono intervenuti per roghi di rifiuti e sterpaglie nel quartiere di Borgo Nuovo. L'articolo Incendi in Sicilia: roghi boschivi nel Palermitano sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendi boschivi : al via la campagna estiva della Protezione Civile : Si apre oggi la campagna estiva antIncendio boschivo, come stabilito dalle raccomandazioni del presidente del Consiglio dei ministri – rivolte a Regioni, Province autonome e ai Ministeri interessati – in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e consultabili sul sito www.ProtezioneCivile.gov.it. A comunicarlo, in una nota, la Protezione Civile. Seppure la campagna estiva 2018 abbia fatto registrare una forte riduzione del numero ...