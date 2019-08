Guida ubriaco a tutta velocità in diretta Facebook | uccide un bimbo e due donne | una era

Ascoli Piceno : muore a 25 anni dopo un incidente stradale. Arrestato l’amico - Guidava ubriaco : Senior Bekiri, 25enne di origini macedoni, è morto ieri in seguito a un incidente avvenuto a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno. L'amico alla guida è risultato positivo all'alcoltest.Continua a leggere

Guida ubriaco 7 volte oltre il limite : "Sto andando al lavoro - ma non ricordo dove" : A bordo di una Peugeot 206, zigzagava per strada. Al suo fianco sedeva un suo coetaneo, anch'esso ubriaco fradicio

David Trezeguet ubriaco alla Guida : tasso alcolico 3 volte superiore alla norma - patente ritirata per l’ex Juventus : David Trezeguet è stato fermato ubriaco alla guida: il test del palloncino ha riscontrato un tasso alcolemico 3 volte superiore alla norma e l’ex Juventus si è visto ritirare la patente Costa cara una degustazione di vino a David Trezeguet. Di ritorno dall’evento di monforte dell’Alba, località delle Langhe nel quale aveva bevuto qualche bicchiere di troppo in compagnia dell’ex compagno Mauro German Camoranesi, il francese è stato fermato ...

Un bambino è morto e uno ha perso le gambe per colpa di un ubriaco (e drogato) alla Guida : È arrivato a tutta velocità, raccontano i testimoni, tentando un sorpasso impossibile in una delle stradine di Vittoria così strette da essere poco più che vicoli. È arrivato affondando il pedale dell'acceleratore della Jeep Renegade, nonostante di fronte alle porte di casa in tanti cercassero refrigerio nella frescura della sera dopo una giornata di caldo torrido. E' arrivato ed era ubriaco e strafatto di cocaina, come riveleranno più ...

Treviso : anziano trovato ubriaco alla Guida due volte nello stesso giorno - denunciato (2) : (AdnKronos) - Il secondo episodio è avvenuto nel pomeriggio alle 17 nel quartiere San Giuseppe. Stavolta l’uomo era da solo alla guida di una Fiat Punto, sempre di proprietà della moglie. Per lui è scattata una seconda denuncia sia per guida in stato di ebbrezza, avendo lo stesso un tasso alcolico s

Treviso : anziano trovato ubriaco alla Guida due volte nello stesso giorno - denunciato : Treviso, 5 lug. (AdnKronos) - Un settantenne è stato fermato per ben due volte nella stessa giornata mentre guidava in un grave stato di ebbrezza alcolica. Il primo episodio è avvenuto nella mattinata di giovedì verso le 10 lungo la tangenziale, in direzione di Paese (Tv). Una delle pattuglie operan

Ubriaco alla Guida - si schianta contro un’ambulanza : poi fugge - lasciando i figli nell’auto : Un uomo Ubriaco è stato arrestato dopo essersi scontrato con la propria auto con un'ambulanza, per poi fuggire lasciando i figli piccoli nella parte posteriore del veicolo danneggiato. I fatti sono avvenuti questa mattina a Forest Road, Walthamstow, nella parte orientale di Londra. Il sergente Collett condiviso le immagini del terribile incidente su Twitter.\\L'ufficiale era in giro per le strade della capitale britannica a svolgere attività di ...

Nuova Zelanda. Ubriaco alla Guida - si scontra con un’auto e uccide una 20enne e la figlia di 2 anni : Il terribile incidente a Topuni, Nuova Zelanda, il 30 marzo di quest'anno. Oggi il tribunale distrettuale di Whangarei ha condannato a 4 anni e tre mesi Aizaeah Kori-Lee Tarawa, 19enne. Quel giorno era alla guida della sua auto con un tasso alcolico di oltre 3 volte superiore al consentito. Feriti gravemente anche il fidanzato della donna e il loro bambino di 1 anni.Continua a leggere