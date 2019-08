Destroy All Humans! svelate le due edizioni speciali disponibili per il pre-order

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 12 agosto 2019) Attraverso un comunicato stampa, THQ Nordic ha annunciato l'arrivo di dueper quanto riguardaAll, il remake dell'action pubblicato nel 2005.Attualmente le duesono giàper il pre-. Vediamo insieme il loro contenuto ed i prezzi.AllCrypto-137 EditionLeggi altro...

Eurogamer_it : #DestroyAllHumans si arricchisce con due edizioni speciali. - IeeeMatteo : ???? 'Some people is trying to destroy me like Mousolini tried to conquer/destroy all over the world' #Mousolini ?? È… - 123Popsicle : @CheedRblx Robo-bear skin Tagline: ERADICATE! ERADICATE! DESTROY ALL SURVIVORS! -