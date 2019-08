CorSport | Il Napoli non molla James | Mendes deve convincere Florentino

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 12 agosto 2019) Ancora escluso ieri dalla formazione che è scesa in campo contro la Roma,Rodriguez attende di capire quale sarà il suo futuro. L’attaccante colombiano sa bene che questo è l’anno in cuidimostrare quanto vale e sfruttare la visibilità conquistata in Copa America. Ilnon vuole lasciarsi scappare l’attaccante, ma non vuole neanche cedere alla richiesta diche il presidente De Laurentiis non reputa equa. E così si punta tutto su Jorgeche lavora ai fianchi del Real Madrid per convincerlo ad accettare il prestito. Il club di De Laurentiis non vuole spendere cifre spropositate per un 28enne, scrive il Corriere dello Sport: “si può discutere del prestito (ragionevolmente onerso) e poi preparare il piano per il riscatto”. Il Real non ha convocato il colombiano per l’ultima amichevole della stagione, sintomo evidente della situazione che ...

CorSport : #DeLaurentiis: 'Il #Napoli in due anni può vincere in Italia ed Europa' ?? - CorSport : #Manolas-#Suarez come #Totti-#Tudor: 'Ne hai presi tre, a casa'?? - CorSport : #Napoli, brutta tegola: #Lozano va ko in #PsvDenHaag ?? -