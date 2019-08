Tennis – Andy Murray ci prova! Non solo Cincinnati | in singolo anche a Zhuhai e Pechino

Tennis - Andy Murray punta il mirino su Cincinnati - il ritorno in singolare è sempre più vicino : Per Andy Murray la luce in fondo al tunnel potrebbe essere davvero più vicina del previsto. O meglio, per come erano messe le cose, lo spiraglio sembrava non esserci nemmeno. La sua carriera era letteralmente appesa ad un filo per colpa dei ben noti problemi all’anca e dopo l’eliminazione al primo turno degli Austrialian Open era addirittura arrivato il video-messaggio dei colleghi più illustri per salutare a dovere il campione ...