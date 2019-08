La tesa vigilia della conferenza dei capigruppo

Fonte : agi

(Di domenica 11 agosto 2019) In atdalla decisionedel Senato sulla calendarizzazionemozione con cui la Lega toglie la fiducia a Giuseppe Conte e al governo (atto che aprirà formalmente la crisi), si acuisce lo scontro tra favorevoli e contrari al voto immediato. E tutti, dalla Lega ai 5 stelle, da Fratelli d'Italia al Partito democratico, guardano al Colle e sperano. Luigi Di Maio rilancia la raod map proposta dal Movimento 5 stelle: approvare in via definitiva il taglio dei parlamentari prima di votare la sfiducia a Conte. L'ex alleato Matteo Salvini punta alle urne subito e bolla come "inciuci" le alternative. Il Partito democratico si spacca: da una parte Matteo Renzi sostiene che andare alle elezioni dopo l'estate sarebbe una follia, dall'altra il segretario del partito Nicola Zingaretti che lo stoppa. La 'sentenza'di Palazzo Madama arriverà nel tardo ...

