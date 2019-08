Juve | Joao Felix denuda i bianconeri | il portoghese trascina l' Atletico con due reti

Biasin (Libero) : Joao Felix bullizza la Juve - che deve risolvere il dilemma in attacco : Su Libero, Fabrizio Biasin parla di Joao Felix come di un giocatore che fa la differenza. Almeno “tra l’Atletico Madrid e le altre squadre dell’universo intero”. Questo 19enne costato 126 milioni di euro, che si ispira a Cristiano Ronaldo, riesce a “bullizzare gli avversari” e ieri, contro la Juve, ha dominato la scena. I bianconeri sono usciti sconfitti per 2-1 dalla partita di Champions Cup e Joao Felix ha fatto ...

Show di Joao Felix - Juve si arrende a Atletico. Sarri - dobbiamo tagliare 6 giocatori : La Juventus perde 2-1 con l'Atletico Madrid nell'ultima partita dell'International Champions Cup. Decisiva alla Friends Arena di Stoccolma la doppietta di Joao Felix, che ruba la scena all'altro portoghese in campo, il piu' famoso Cristiano Ronaldo, e regala la vittoria alla squadra di Diego Simeone. E' Khedira a realizzare il momentaneo pareggio della Juventus, che deve ancora assimilare il nuovo gioco di Maurizio Sarri. I campioni d'Italia e ...

Joao Felix Show - Juventus sconfitta 2-1 dall'atletico Madrid : La Juventus di Maurizio Sarri ko contro l'Atletico Madrid nell'International Champions Cup alla Friends Arena di Stoccolma.

International Champions Cup - Atletico Madrid-Juventus 2-1 : un super Joao Felix trascina i Colchoneros : Sconfitta per la Juventus nell’ultima gara dell’International Champions Cup. L’Atletico Madrid di Simeone si impone sui bianconeri di Sarri per 2-1 grazie alla doppietta di Joao Felix, inutile il gol di Khedira. Parte meglio la Juventus che attacca e costringe l’Atletico nella propria metà campo. Al 12′ Oblak è miracoloso su Chiellini. Alla prima sortita offensiva l’Atletico rischia di passare con il ...

LIVE Juventus-Atletico Madrid 1-2 in DIRETTA : doppietta di Joao Felix! Tornano in vantaggio i Colchoneros : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33′ Joao Felix!!! CHE GOL SIGNORI! 2-1 ATLETICO! 31′ Forcing Juventus: da corner guadagnato da Costa, Ronaldo tira e reclama un calcio di rigore. 30′ È durato 6 minuti il vantaggio dell’Atletico Madrid: Oblak sbaglia il rinvio, Pjanic recupera, serve Khedira, che con un tiro non irresistibile realizza il pareggio. 29′ KHEDIRA!!!! 1-1 JUVENTUS! PAREGGIO ...

SCAMBIO CANCELO-DANILO - ACCORDO/ Juventus - cifre : 'Visite mediche per Joao col City' : SCAMBIO Joao CANCELO-DANILO, fumata bianca tra Juventus e Manchester City: le cifre dell'operazione. Visite mediche in corso per il portoghese.

Juventus - Joao Cancelo vicino al City : possibile offerta cash più Danilo : La Juventus si appresta a cedere alcuni esuberi della rosa, non solo per sistemare il bilancio, ma anche per ricavare quel tesoretto utile da investire poi sugli acquisti ideali al gioco di Maurizio Sarri. Dopo Spinazzola, è in via di definizione la partenza di Kean all'Everton, con i bianconeri che potrebbero incassare circa 30 milioni di euro più bonus. Una somma notevole ed una plusvalenza che sistema a livello finanziario il bilancio ...

Juventus - Paratici sarebbe vicino a prendere Joao Ferreira : La Juventus continua a tessere la sua tela sul mercato e dopo aver messo a segno il colpo de Ligt, Fabio Paratici è pronto a prendere altri giocatori importanti. Ma i bianconeri stanno pensando anche alle uscite e proprio ieri sera, Mattia Perin ha lasciato l'Italia per volare in Portogallo. Il portiere passerà al Benfica e nell'ambito di questo affare dovrebbe rientrare anche il giovane difensore Joao Ferreira. Il ragazzo classe 2001 sarebbe ...

Joao Ferreira alla Juventus?/ Il 18enne del Benfica che piace anche a Inter e Barca : Joao Ferreira alla Juventus? Pronto lo scambio fra il 18enne di casa Benfica e il portiere bianconero Mattia Perin. Ecco i dettagli emersi

Calciomercato - le ultime trattative : un altro Joao alla Juventus - il Napoli ci mette un pò di Pépé : ultime ore calde di Calciomercato, ecco il punto con tutte le più importanti trattative. Secondo la rosea l’Atalanta ha aggiunto un nome nuovo alla lista dei difensori, si tratta di Gian Marco Ferrari del Sassuolo, previsti nuovi incontri per valutare la fattibilità della trattativa. La Spal si avvicina sempre di più a Stepinski, pronta l’offerta in grado di convincere il Chievo: 3,5 milioni di euro. Il portiere Perin è sempre ...

Perin al Benfica - ci siamo : alla Juventus arriverà Joao Ferreira : E’ in via di definizione l’operazione che porterà Mattia Perin al Benfica: alla Juventus arriverà Joao Ferreira come contropartita tecnica.“powered by Goal”Mattia Perin è sempre più vicino a vestire la maglia del Benfica e a ripartire quindi dal Portogallo.Secondo quanto riportato da Sky, nelle scorse ore ha dato buon esito il summit che si è tenuto a Torino e che ha avuto per protagonisti i dirigenti del club lusitano e quelli ...

Juventus - Sarri avrebbe dato ok alla cessione di Joao Cancelo : La Juventus è pronta ad iniziare la preparazione estiva, ma la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di quei giocatori funzionali al gioco di Maurizio Sarri. Oltre agli arrivi, però, la dirigenza bianconera deve necessariamente cedere qualche pezzo pregiato sul mercato, anche per sistemare i conti della società: i probabili indiziati a lasciare Torino sono Perin, Joao Cancelo, Matuidi, Khedira, Higuain e Mandzukic. ...